نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود ياسين "جونيور" يكشف عن اسم شخصيته في مسلسل "محارب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان محمود ياسين جونيور تصوير مشاهده في مسلسل "محارب" والذي من المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2024.



ونشر محمود صوره لها من كواليس المسلسل وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام "وكتب قائلًا: "ابراهيم من مسلسل محارب رمضان ٢٠٢٤".



مسلسل محارب، بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، نيرمين الفقي، ناهد السباعي، ماجد المصري، ملك أحمد زاهر، محمود عمرو ياسين، محمود الليثي ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.



من هم أبطال حكاية “عيشها بفرحة”؟

يذكر أن آخر أعمال محمود ياسين جونيور حكاية "عيشها بفرحة" مكونة من 10 حلقات، وهي من بطولة الفنانة هبة مجدي والفنان هاني عادل، رانيا منصور، محمود ياسين جونيور، سالي حماد، نور إيهاب، ياسر فرج، حنان سليمان، حسن آبو الروس، محمد مرزبان، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج ألبير مكرم.

حكاية “ماتيجي نشوف”

وفي سياق آخر، حملت الحكاية الثانية من المسلسل اسم "ما تيجي نشوف" وقد حققت نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضها، ودارت أحداثها في إطار درامي حول 7 أصدقاء تجمعهم صداقة قوية منذ الصغر ودائمًا يسافرون سويًا ويفعلون الكثير من الأنشطة سويًا، ولكن تنكشف كافة الحقائق عندما يقررون أن يذهبون إلى الساحل لكي يقضون عطلتهم، وبعد ذاهبهم يجدون أن صديقهم سيف الذي يقدم شخصيته الفنان إسلام جمال أصبح متغير تجاههم وطريقة تفكيره تغيرت كثيرًا وأصبح يرفض العديد من الأشياء التي كان يقبلها مسبقًا.

ماهي تفاصيل حكاية "ما تيجي نشوف" ؟

وفي سياق متصل يذكر أن حكاية "ما تيجي نشوف" هي مكونة من 10 حلقات، وهي الحكاية الثانية وهي من بطولة الفنان إسلام جمال والفنان احمد جمال سعيد والفنان طارق صبري، والفنانة ملك قورة، والفنانة نهي عابدين وهي من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.