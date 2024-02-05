نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. من هي إنجي خطاب؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة إنجي خطاب، محرك البحث “جوجل” خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد إعلان اعتزالها الفن بشكل نهائي، "بعد أن استخارت الله"، من خلال منشور شاركته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،و تعد هذه المرة الثانية التي تعلن فيها اعتزالها.





من هي الفنانه المعتزلة إنجي خطاب؟





وإنجي خطاب هي ممثلة مصرية، ولدت في مدينة القاهرة في عام 1984، اكتشفها المخرج التليفزيوني محمد النقلي، ورشحها للمشاركةفي مسلسل (سوق الخضار)، وقررت بعدها ان تدرس التمثيل على نحو أكاديمي، فانتسبت إلى قسم التمثيل واﻹخراج بالمعهد العاليللفنون المسرحية، وعملت على مدار السنوات التالية بين السينما والتليفزيون.





أبرز أعمال إنجي خطاب





شاركت إنجي خطاب قبل اعتزالها الفن فى عدد من الأعمال الفنية على مستوى السينما والدراما، وكان أول ظهور للفنانة إنجي خطابللجمهور من خلال مسلسل الفرح الذي تم عرضه عام 1999، ثم قدمت مسلسل سوق الخضار وعرض عام 2006، وكان يشارك في بطولتهعدد كبير من النجوم فيفي عبده، سامي العدل، رجاء حسين، عفاف حمدي، محمد أحمد ماهر، آلاء نور، وغيرهم، والمسلسل كان من تأليفعبد المنعم شطا، وإخراج محمد النقلي.

كما شاركت انجي خطاب في العديد من الأفلام السينمائية منها فيلم دكان شحاتة، عام 2009، وكان الفيلم يضم عدد كبير من الفنانينوالفنانات، منهم: عمرو سعد، هيفاء وهبي، محمود حميدة، طارق عبد العزيز، عمرو عبد الجليل، غادة عبد الرازق، وغيرهم، والفيلم كان منتأليف ناصر عبد الرحمن، ومن إخراج خالد يوسف.









آخر أعمال إنجي خطاب

يذكر أن آخر أعمال إنجي خطاب كان مسلسل "كلبش 2"، من بطولة النجم أمير كرارة وروجينا، ومحمود البزاوى، هالة فاخر، أحمد صلاححسنى، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد حلاوة، محمد محمود عبد العزيز، ضياء عبد الخالق، سليمان عيد، أشرف زكى، عمرو وهبة، ميران عبدالوارث، وعمر الشناوى، ومصطفى درويش، وأحمد جمال سعيد، وآخرين، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى.