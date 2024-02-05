نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب اعتزالها.. إنجي خطاب تتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة إنجي خطاب، محرك البحث “جوجل” خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد إعلان اعتزالها الفن بشكل نهائي، "بعد أناستخارت الله"، من خلال منشور شاركته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،و تعد هذه المرة الثانية التي تعلن فيها اعتزالها.





انجي خطاب تعلن اعتزالها

وكتبت إنجي خطاب عبر حسابها في "فيسبوك": "أنا بعتذر لأي حد اتفقت معاه على عمل فني، مش هقدر أعمله للأسف، أنا واخده قرارنهائي باعتزالي مهنة التمثيل نهائيًا وبكن كل احترام وتقدير لكل زملائي".

وأضافت في تصريحات صحفية: "رأيت أن دخولي المجال من البداية كان قرارًا خاطئًا وأحاول إصلاحه الآن".





وتابعت: "صليت استخارة، وشعرت أن ربنا يقول لي توقفي، وأنا اتخدت القرار ولن أرجع فيه نهائيًا".

وأردفت: "سأكمل دراسة الماجستير والدكتوراه، فأنا حاصلة على بكالوريوس التمثيل والإخراج، وسأقوم بعدها بتدريس التمثيل والإخراج،ولكن خارج مصر".









أبرز أعمال إنجي خطاب





شاركت إنجي خطاب قبل اعتزالها الفن فى عدد من الأعمال الفنية على مستوى السينما والدراما، وكان أول ظهور للفنانة إنجي خطابللجمهور من خلال مسلسل الفرح الذي تم عرضه عام 1999، ثم قدمت مسلسل سوق الخضار وعرض عام 2006، وكان يشارك في بطولتهعدد كبير من النجوم فيفي عبده، سامي العدل، رجاء حسين، عفاف حمدي، محمد أحمد ماهر، آلاء نور، وغيرهم، والمسلسل كان من تأليفعبد المنعم شطا، وإخراج محمد النقلي.

كما شاركت انجي خطاب في العديد من الأفلام السينمائية منها فيلم دكان شحاتة، عام 2009، وكان الفيلم يضم عدد كبير من الفنانينوالفنانات، منهم: عمرو سعد، هيفاء وهبي، محمود حميدة، طارق عبد العزيز، عمرو عبد الجليل، غادة عبد الرازق، وغيرهم، والفيلم كان منتأليف ناصر عبد الرحمن، ومن إخراج خالد يوسف.



آخر أعمال إنجي خطاب

يذكر أن آخر أعمال إنجي خطاب كان مسلسل "كلبش 2"، من بطولة النجم أمير كرارة وروجينا، ومحمود البزاوى، هالة فاخر، أحمد صلاححسنى، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد حلاوة، محمد محمود عبد العزيز، ضياء عبد الخالق، سليمان عيد، أشرف زكى، عمرو وهبة، ميران عبدالوارث، وعمر الشناوى، ومصطفى درويش، وأحمد جمال سعيد، وآخرين، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى.



