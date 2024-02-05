نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ابن حرام".. لهذا السبب رانيا يوسف تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة رانيا يوسف محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعدما تعاقدت على مسلسل جديد ستبدأ تصويره خلال الأيام المقبلة، ليكون العمل الفني الثالث لها خلال شهر واحد فقط.

اسم مسلسل رانيا يوسف

وبدأت رانيا بالفعل حضور جلسات التحضير له استعدادًا للبدء بالتصوير قريبًا، المسلسل يحمل عنوان "ابن حرام".

أبطال مسلسل "ابن حرام"

ويشارك في بطولة مسلسل" ابن حرام"، عدد كبير من النجوم، بينهم: مدحت صالح، خالد زكي، منة فضالي، هايدي رفعت، نوليا مصطفى، نضال الشافعي، وأشرف زكي.

أحدث أعمال رانيا يوسف

ومن ناحية اخري، تنتظر رانيا يوسف عرض مسلسل وبقينا اتنين، بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبدالمنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبوذكرى ومقرر عرضه الشهر المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

أعمال رانيا يوسف في رمضان 2024

وايضا تواصل رانيا يوسف حاليًا تصوير مسلسلها الرمضاني "جريمة منتصف الليل"، إلى جانب عدد من الفنانين، منهم: أحمد عبدالعزيز، محمد عز، محمد مهران، حسني شتا، أحمد جمال سعيد، عفاف شعيب، محمد سليمان، صلاح عبدالله، ميار الغيطي، ملك قورة، أحمد منير، محمد فاروق شيبة، وكريم عبد الغني، وهو من تأليف محمد الغيطي وإخراج عصام شعبان، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي أكشن حول جريمة جنائية تحدث في وقت متأخر من الليل، وهي قتل طالبتين بالجامعة في مقر سكن إحداهما، وتحوم الشبهات حول كل الدوائر المرتبطة بهما، وتتعقد الأحداث عندما نكتشف العوالم الخفية والغامضة لهما، وقصص الطالبات والطلبة والأساتذة.

آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف

وكان آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف مشاركتها في مسلسل «عالم تاني»، تدور أحداثه حول فكرة لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع، حيث تتعرض (نغم) عازفة البيانو لحادث يغير حياتها لتصل لمرحلة من مراحل الشفافية الروحية، وتسقط الأقنعة عن أقرب الناس لها سواء كان زوجًا أو صديقًا، وتجد نفسها في مفترق الطرق، العمل من بطولة الفنان نضال الشافعى، فريال يوسف، فراس سعيد، سميرة صدقى، ديانا هشام، صوفية، تميم عبده، وآخرين، والعمل من تأليف إسلام يوسف، ومن إخراج عبدالعزيز حشاد.