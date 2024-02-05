نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب خسارتها للوزن.. فاطمة الصفي تتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنانة فاطمة الصفي مؤشر البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية وذلك بسبب أحدث ظهور لها ويبدو عليها خسارة الوزن وبوجه نحيف ومتعب على حسابها الشخصي على طبيق "سناب شات".

نحافة فاطمة الصفي تثير الجدل

وهو ما أثار قلق متابعيها عليها وعن حالتها الصحية، متسائلين عن سبب نحافتها المفرطة، ومطالبين إياها باستعادة نشاطها وملامحها السابقة المفعمة بالحياة والجمال.

وتحدثت فاطمة الصفي في المقطع عن نعمة الصحة، وبدت حزينة وهي تقول: "الله يعطينا العافية ويباركلنا في وقتنا وصحتنا".

وكانت فاطمة الصفي قد كشفت في وقت سابق عن إصابتها بالسرطان وخضوعها للعلاج الكيماوي، وهو ما سبّب لها العقم، مؤكدةً أنها لم تعُد تهتم لكلام الناس، بل تجيب دون تردد عن هذا الأمر.



ظهور فاطمة الصفي بوجه نحيف

وفي التفاصيل، ظهرت فاطمة في فيديو جديد عبر حسابها على سناب شات، وخلال حديثها مع المتابعين بدت وكأنها متعبة جدًا وملامح وجهها متغيرة بسبب فقدانها الكبير للوزن.

وفي الفيديو كانت تتحدث الصفي عن نعمة الصحة، وقالت "الله يعطينا العافية ويباركلنا في وقتنا وصحتنا".

وأثار ظهور فاطمة الصفي بهذه الهيئة جدلًا كبيرًا على السوشيال ميديا بين المتابعين وتناقلوا الصور والفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي وتساءلوا عن سبب نحافة وجهها بشكل كبير والتعب الواضح عليها.

فاطمة الصفي تكشف لـ ET بالعربي سبب خسارتها الوزن

الحديث عن فقدان فاطمة الصفي للوزن ليس جديدًا، وفي كل لايف جديد لها على تيك توك أو سناب شات، يعود الحديث بين المتابعين عن الموضوع.

وفي وقت سابق، وخلال تواجدها في العلا لـ أول مرة ضمن مهرجان Azimuth، والتي أطلت فيه بعدد من الـ outfits، لاحظنا خسارتها الكبيرة للوزن، وسألها ET بالعربي عن السر.