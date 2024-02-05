انت الأن تتابع خبر تحديد موعد جلسة محاكمة شيرين بتهمة السب والتشهير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حددت محكمة جنح مدينة 6 أكتوبر المصرية، يوم 24 فبراير (شباط) الحالي، موعداً لعقد جلسة محاكمة النجمة المصرية شـيرين عبد الوهاب، المتهمة بالسب والقذف والتشهير بالمنتج الفني محمد الشاعر.



وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن دفاع المنتج الشاعر، أقام دعوى جاء فيها، أن شيرين شهّرت بموكله، مثلما تعدّت عليه بـ"السب والقذف" خلال مؤتمر صحفي.



وبناء على الدعوى، باشرت جهات التحقيق المختصة، التحقيق في الواقعة، واستمعت لأقـوال الشـاعر، وفق منصة "القاهرة 24"، والتي نشرت، أن تقرير الفحص الفني مـن وزارة الداخلية انتهى إلى صحة وثبوت عبارات القذف والتشهير بحق المنتج.



في المقابل، أفادت تقارير أخرى، أن دفاع شيرين، لديه ما يثبت سيطرة الشاعر على حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي، وبث أغانٍ لها دون تصريح منها، والتعاقد مع منصة إلكترونية بشأن الفنانة دون موافقتها.



وأكّد دفاعها وفق ما نشرت صحيفة الراي الكويتية، أنه توجد بلاغات تفصيلية بهذا الشأن في نيابة الدقي بالجيزة.



أما صحيفة الوطن المصرية، فقد نقلت عن حسام لطفي، محامي شيرين عبد الوهاب، قوله، إنه لا يعلم شيئاً عن هذا الاتهام، ولم يصله حتى إنذار من المحكمة يفيد بوجود جلسة.



وكان دفاع شيرين تقدّم في سبتمبر(أيلول) الماضي، ببلاغ رسمي للنائب العام، ضد محمد الشاعر، بتهمة استخدامه حسابها في منصة "إكس" والتربّح منه دون إذن منها .