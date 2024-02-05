انت الأن تتابع خبر فنانة عالمية تطالب بوقف إطلاق النار في فلسطين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دعت النجمة الإسكتلندية آني لينوكس إلى وقف إطلاق النار في فلسطين، خلال أدائها الغنائي في حفل توزيع جوائز غرامي لعام 2024، الذي أقيم على مسرح كريبتو أرينا في ولاية لوس أنجلوس بأميركا.



وبعد أدائها لأغنية "Nothing Compares 2 U" تكريمًا للفنانة الراحلة سينيد أوكونور، رفعت آني ذراعيها في الهواء وقالت: فنانون من أجل وقف إطلاق النار، السلام في العالم.



وحظيت هذه الخطوة بتأييد حار من قِبل الحضور، إذ هتفوا وصفقوا بحرارة للنجمة الإسكتلندية، معبرين عن إعجابهم بموقفها الجريء.



ووفق موقع "فاريتي"، انطلقت احتجاجات كبيرة لدعم القضية الفلسطينية والمطالبة بوقف الهجوم الإسرائيلي على غزة، خارج حفل غرامي، ما أعاق وصول االنجوم إلى السجادة الحمراء.



وتم نشر لقطات من الاحتجاج عبر وسائل التواصل الاجتماعي مساء الأحد، وتمت مشاركتها مع هاشتاغ #ShutItDown4Palestine .