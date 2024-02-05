انت الأن تتابع خبر هيفاء وهبي: قلوبنا مع الفلسطينيين والحق برجع لأصحابه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعربت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني، قائلة: قلوبنا مع الفلسطينيين.

وأضافت هيفاء في تصريحات لبرنامج "الحكاية" الأحد، أنه وبسبب حرب غزة أجلت شغل كتير تضامنا معهم، ولكن عجلة الحياة بترجع وتكمل، وقلوبنا معهم.



وتابعت: بعيدا عن الأمور الإنسانية وحرب غزة، أنا ما بخلي شيء يضايقني وما حدا يقدر يضايق هيفاء أبدا.. أنا أضايق ألف، والحقّ مهما تأخر بيوصل لأصحابه.

وفي سياق آخر، علقت هيفاء وهبي على قرار جهات التحقيق في مصر بالتحفظ على أموال مدير أعمالها السابق محمد وزيري، بعد اتهامه بـ"خيانة الأمانة" والنصب على موكلته.



وقالت هيفاء ، إنها تثق بالقضاء المصري، معلقة: ربنا بياخد لي حقي، وأنا لن أقف عند أشخاص سرقوني، والأمور القضائية أتركها للقضاء، وأؤمن بالقضاء المصري، وتركت كل الأمور بيد المحامين للتركيز في شغلي، وأتمنى التواجد في موسم رمضان، ولكن بشرط وجود نص يناسبني.



واشارت الى أنها منشغلة حاليا بتصوير فيلم يحمل عنوان "جوري"، بين لبنان ومصر، كما أنها تحضّر لفيلم آخر ستتحدث عنه في وقت لاحق، مبينة أن لديها طاقة كبيرة هذه الفترة، وتريد تنفيذ أعمال كثيرة، معلقة: حاسة نفسي نشيطة والناس بتحب نشاطي.



وأوضحت أنها طرحت أغنيتها الجديدة "وصلتلها" على جميع المنصات الموسيقية، من كلمات محمود عبد الله، وألحان الموسيقار الراحل محمد النادي، وتوزيع موسيقي سليمان دميان .