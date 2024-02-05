انت الأن تتابع خبر أحمد سعد يتبرع بـ50 ألف دولار لدعم اقتصاد مصر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبرع الفنان المصري، أحمد سعد، بقيمة 50 ألف دولار لدعم الاقتصاد في مصر.



وقال سعد عبر مقطع فيديو نشره في حسابه الرسمي على "إنستغرام": إحساسي بإنو مصر تمر بمشكلة اقتصادية أصبح شيء يؤرقني ويتعبني.



وأضاف سعد أنه شعر بضرورة دعم الاقتصاد المصري، مؤكدا أن دعمه لا يذكر بالنسبة لحجم الاقتصاد، ولكنه مبادرة شخصية منه، دون أن يطلب منه أحد .



وأوضح الفنان أنه لا يعلم إلى أين يذهب بالتبرع، لكن هو "إحساس كويس تجاه مصر الحبيبة"، حسب قوله.



وعلى صعيد آخر، كان أحمد سعد أحيا حفلا على المسرح الرئيس بالقرية العالمية في دبي، بحضور جماهيري ضخم من جميع الجاليات المتواجدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.



كما أعرب سعد عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير الذي حققته أغنيته الجديدة "بعتذرلك"، مؤكداً أن عام 2024 سيكون حافلاً بالأعمال الجديدة والمتميزة.



وقال الفنان في لقاء خاص مع "فوشيا": أتمنى أن يكون عام 2024 عام الازدهار بالنسبة لي؛ لأن الأعوام الثلاثة الماضية كانت حافلة بالنجاحات، والأعمال الفنية الرائعة، وكل ما أتمناه هو أن أكون عند حسن ظن جمهوري .



