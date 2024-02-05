انت الأن تتابع خبر ماذا قالت نادين نجيم عن أغنية إليسا الجديدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الممثلة اللبنانية، نادين نسيب نجيم، مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على "إنستغرام"، لمجموعة صور برفقة ولديها هيفين وجيوفاني، على أنغام أغنية "كله وهم" لمواطنتها إليسا.



وعلقت نادين على الصور بالقول: ما بعرف بس حسيت هل مقطع من الأغنية بيعنيلي كأم وبعبّر عن حبي لولادي #كله_وهم #elissa #اليسا.



وعبرت نادين نجيم عن إعجابها بالوثائقي الذي قدمته مواطنتها إليسا، قائلة "It's Ok"، وهو المعنى ذاته لعنوان الفيلم.



وكانت نادين كشفت عن أن حياتها مشابهة لحياة إليسا، وذلك في تغريدة لها عبر حسابها على "x"، معبرة عن حبها بالفيلم الوثائقي.



وقالت: حضرت وحبيته كتير لأنه كل كلمة لمستني وكأنه حياتك وحياتي ماشيين سوا.. حسيت باللي قطعتي فيه كل شي ! لأنه بيشبهني بكتير مطارح حكيتي يلي بقلبي… وكرمال هيك بحبك من زمان وما كنت أعرف شو السبب هلأ عرفت ليش بحبك هل قد .