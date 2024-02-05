انت الأن تتابع خبر صفية العمري تتضامن مع دنيا بطمة في أزمة حمزة مون بيبي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت مجموعة من الفنانين العرب تضامنهم مع المطربة المغربية دنيا بطمة بعدما أوقفتها الشرطة القضائية المغربية بالدار البيضاء وتم ايداعها السجن من أجل تنفيذ العقوبة الحبسية الصادرة في حقها على خلفية أزمة موقع حمزة مون بيبي المتفجرة منذ عدة سنوات استجابة للدعوة التي اطلقتها مصممة الأزياء العالمية الإماراتية منى المنصوري قبل عدة أيام .



وأدان المتضامنون هذا التوقيف واعتبروه ظلماً لأن دنيا بطمة لا علاقة لها بحساب " حمزة مون بيبي" وهذا ما أثبتته المحكمة والقضاء لكنها ضحية مؤامرة تحاك ضدها من دخلاء على الفن وبعض المرتبطين بالشبكات الانفصالية نظرا لموقف دنيا بطمة الداعم لوحدة التراب المغربي



وتضمنت قائمة المتضامنين مع دنيا بطمة نجاة اعتابو، ولطيفة رفعت، وعثمان بلبل، وبدر سلطان والاعلامي زكريا فحام وقام هؤلاء النجوم بحملة دعم عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار" كلنا مع القانون والقانون يطبق للجميع وكل التضامن مع دنيا" لدعم دنيا بطمة التي لا تستحق ما حدث معها .



وانضمت الفنانة المصرية صفية العمري إلى قائمة المتضامنين عبر رسالة صوتية وجهتها لـ منى المنصوري قالت فيها : " حبيبتي منى أنا مبهورة جدا من موقفك مع دنيا بطمة واللي له صديقة زيك ما يخافشي أبدا ويحط راسه على المخدة وينام مطمن عشان فيه حد عظيم وطيب زيك بيطبطب عليه .. انا سعيدة جدا بموقفك مع دنيا بطمة وربنا يجبر بخاطرك زي ما بتجبري بخاطر المظلومين وربنا يخليكي وتكون سند لأي مظلوم ولأي محتاج .. وأنا عن نفسي أعلن التضامن ودعم هذا الموقف القوي لدعم دنيا بطمة" .