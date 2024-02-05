بعد تصدرها التريند.. أزمات في حياة رانيا يوسف

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة رانيا يوسف محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعدما تعاقدت على مسلسل جديد ستبدأ تصويره خلال الأيام المقبلة، ليكون العمل الفني الثالث لها خلال شهر واحد فقط.

وبعد تصدرها التريند، يعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أزمات من حياة رانيا يوسف..

اتهام رانيا يوسف بإتجار المخدرات

عثرت الأجهزة الأمنية على مخدرات في «شنطة» سيارة الفنانة رانيا يوسف أمام العمارة التي تقيم بها في منطقة الزمالك، عام 2013، قرر فيها المستشار حمدي منصور المحام العام الأول لنيابات وسط القاهرة، حفظ التحقيقات في اتهام الفنانة رانيا يوسف بالاتجار في المخدرات، وذلك في واقعة العثور على مواد مخدرة بسيارتها أمام منزلها بمنطقة الزمالك، التحريات وتقارير المعمل الجنائي أثبتت أن سيارة الممثلة تم فتحها بواسطة مفتاح مصطنع غير مفتاح سيارتها، كما أن السيارة لها ثلاثة مفاتيح مع سايس الجراج، وأن النيابة بعد التحقيق تبين لها أن مجهولا وضع مخدر الحشيش داخل سيارتها ولم يتم تحديد هويته.

تصريحات رانيا يوسف عن فيروس كورونا

أثارت رانيا يوسف الجدل، بعد حديثها عن فيروس كورونا على هامش حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائى أن الإنسان فى الغابة كان بيحارب الديناصورات، لذلك نستطيع محاربة كورونا، قائلة: "أنا مبسوطة جدًا إنهم عملوا المهرجان، وشايفة إننا لازم نحارب أى ظرف، البنى آدم اتخلق فى الغابة كان بيحارب الديناصورات، احنا مش هنحارب كورونا؟، هنحاربها وهنتأقلم معاها حتى لو قعدت معانا شوية".

بطانة فستان رانيا يوسف

فى ختام مهرجان القاهرة السينمائي عام 2018 ظهرت الفنانة رانيا يوسف على الريد كاربت بفستان دون "بطانة" وتعرضت وقتها لانتقادات شديدة، وظهرت فى أكثر من لقاء وأكدت أنها لم تتأثر بأي تعليقات سلبية على الفساتين التى ارتدتها سابقًا فى المهرجانات السينمائية، وأنها لم تر أي مشكلة فى أي فستان ارتدته مسبقا، كما وصفت المشاكل التى طالتها بسبب فساتينها بأنها "مشاكل حلوة ودمها خفيف وشقية.

رانيا يوسف وأزمة التحرش

حرصت رانيا يوسف على مكافحة ظاهرة التحرش من خلال استخدامها لصفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، فلم تترك قضية تعرضت فيها أي فتاة للتحرش، إلا وتعبر عن رأيها وتطالب باتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم، حيث اعتبر البعض أنها سبب من أسباب التحرش بسبب ملابسها الملفتة، وهو ما أدى إلى شن حملة هجوم واسعة عليها بسبب إطلالاتها التي تتعمد الظهور بها على حساباتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي وفي المناسبات الفنية أو الخاصة، حيث اعتبرها الكثيرون أيقونة التحرش على مواقع التواصل.

أزمة طليقها بسبب ابنتها

تسبب ظهور ابنتها الكبرى في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الماضي وهي مرتدية فستان البطانة الشهير، في أزمة كبيرة مع طليقها ووالد ابنتها المنتج محمد مختار، بعدما شن هجومًا كبيرًا عليها على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهمها بأنها غير جديرة بأن ترعى ابنتيه، وأنه فوجئ بذلك الأمر، رانيا أصبحت بعد هذه الأزمة حديث الوسط الفني.