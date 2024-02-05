بعد تصدرها التريند.. من هي فاطمة الصفي

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنانة فاطمة الصفي مؤشر البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية وذلك بسبب أحدث ظهور لها ويبدو عليها خسارة الوزن وبوجه نحيف ومتعب على حسابها الشخصي على طبيق "سناب شات".

من هي فاطمة الصفي؟

هي ممثلة ومخرجة كويتية ولدت في 17 نوفمبر 1981.



مشوار فاطمة الصفي الفني



حاصلة على شهادة في التمثيل والإخراج من «المعهد العالي للفنون المسرحية» عام 2005. قامت بإخراج عدد كبير من الأعمال الغنائية والبرامج التلفزيونية. كانت أول مشاركة لها في مسلسل تلفزيوني مع الفنانة حياة الفهد في مسلسل «الخراز» خلال دور ثانوي، إلا أن البداية الحقيقية والتي حققت فيها النجاح كانت في مسلسل «فضة قلبها أبيض» مع الفنانة سعاد عبد الله التي أدت دور فضة إستطاعت بعد ذلك أن تحيز على الأدوار البطولية. شكلت مع الممثلة شجون الهاجري ثنائي خلال بعض الأعمال التلفزيونية والمسرحية.

حياة فاطمة الصفي الشخصية



تزوجت من زميلها بالمعهد المخرج سامي بلال، وقد انفصلا بعد زواج استمر خمس سنوات، وذلك كان قبل دخولها التمثيل بالمسلسلات التلفزيونية. في عام 2008 انتشرت صورة تجمعها مع الممثل حسين المهدي وهي ترتدي فستان العرس ما أثار شائعة زواجهما، إلا أن الصورة كانت ضمن سياق أحداث مسلسل الفطين.

جوائز حصلت عليها فاطمة الصفي



حصلت على عدد من الجوائز بمسيرتها الفنية:

جائزة أفضل ممثلة دور ثاني من «مهرجان محمد عبد المحسن الخرافي للإبداع المسرحي» عن مسرحية «حين تولد الأحلام».

جائزة أفضل ممثلة دور أول من «مهرجان محمد عبد المحسن الخرافي للإبداع المسرحي» عن مسرحية «المنتظرون في الخارج».

جائزة أفضل ممثلة دور أول من «مهرجان الكويت المسرحي الدورة التاسعة» عن مسرحية «الزفاف».



جائزة أفضل ممثلة دور أول من «مهرجان الخرافي المسرحي السادس» عن مسرحية «تتانيا».

جائزة أفضل ممثله دور ثاني من «مهرجان الكويت المسرحي العاشر» عن مسرحية «بلا ملامح».

جائزة أفضل ممثله دور أول من «مهرجان أصيلة لمسرح الطفل» في المغرب عن مسرحية «الأميرة والتفاحة».