"ست البيت" برنامج يخص المرأة من تقديم الإعلامية داليا الخطيب على الراديو 9090

القاهرة - محمد ابراهيم - خصص الراديو 9090 برئاسة الإعلامي عبد الفتاح مصطفي، برنامجًا يناقش كل ما يخص المرأة المصرية، تقدمه الإعلامية، داليا الخطيب تحت مسمي «ست البيت» وذلك في الساعة السادسة من كل يوم سبت ولمدة ساعة.

داليا الخطيب

ويناقش كل ما يخص المرأة ويعرض العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية، يحث يقوم بطرح القضايا على المستمعين للمناقشة ويتلقى العديد من وجهات النظر.

يسعى البرنامج إلى فتح منبر للمرأة المصرية للتعبير عن أفكارها ومشاركة تجاربها، وطرح القضايا التي تواجهها في حياتها اليومية.

داليا الخطيب

لا يقتصر البرنامج على عرض القضايا فقط، بل يناقشها بشكل تحليلي مع تقديم حلول واقعية من خلال استضافة خبراء ومختصين في مختلف المجالات.

يُشجع البرنامج على مشاركة المستمعين في النقاش، مما يُثري الحوار ويُتيح تبادل وجهات النظر المختلفة.

من خلال برنامج "ست البيت"، تسعى شبكة راديو 9090 إلى دعم المرأة المصرية وتمكينها من خلال تسليط الضوء على إنجازاتها وتحدياتها.

داليا الخطيب

كما يُساهم البرنامج في نشر الوعي حول مختلف القضايا التي تواجهها المرأة، وتعزيز ثقافة الحوار والنقاش البناء.

يُعتبر برنامج "ست البيت" من أهم البرامج التي تُقدمها شبكة راديو 9090، لما له من تأثير إيجابي على حياة المرأة المصرية.