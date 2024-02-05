بعد تصدرها التريند.. أول تعليق من إنجي خطاب بعد إعتزالها الفن

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة إنجي خطاب، محرك البحث “جوجل” خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد إعلان اعتزالها الفن بشكل نهائي، "بعد أن استخارت الله"، من خلال منشور شاركته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،و تعد هذه المرة الثانية التي تعلن فيها اعتزالها.





أول تعليق من إنجي خطاب بعد إعتزالها الفن





علقت الفنانة المعتزلة إنجي خطاب على اعتزالها الفن للمرة الثانية، رغم تعاقدها على عملين واعتذارها عنهم على حد قولها.

وكتبت إنجي منشورًا، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك": "للتوضيح بس عشان تقريبا منمتش من المكالمات على راسي كلهم وبحبهمكلهم".

وأضافت: "يا جماعة والله قرار اعتزالي ليس له علاقة بأي مشكلة في الفن وعندي عمالين مضياهم كمان واعتذرت ليهم إني مش هكمل يعنيالشغل موجود الحمد لله، أنا اعتذرت لاني بقالي سنتين عندي صراع داخلي بين إني أكمل أو لا صراع رباني لطريق الصح واستخرت ربناوألمهني هذا القرار وعشان كدا دا قرار نهائي لا رجعه فيه وبكن كل الاحترام لزملائي في المهنة ومعنديش مشكلة مع أي حد".

وتابعت: "طول عمري في حالي كنت بشتغل بس الموضوع كله اختيار طريق إنت بتحدده لنفسك وياما مشينا طرق مش شبهنا في كل حاجةفي حياتنا ورجعنا فيها وبنحاول ناخد طريق صح ونرضي ربنا وأنا مرتاحة جدا لقراري ده جدا جدا"

وأضافت: "صليت استخارة وربنا ألهمني بهذا القرار لأول مرة في حياتي آخد قرار صح ومتأكدة ربنا هيكرمني في مجال تاني وهركز فيدراستي وأعمل الماجيستير والدكتوراه وشكرا لحبكم ودعواتكم علي راسي والله".





أبرز أعمال إنجي خطاب





شاركت إنجي خطاب قبل اعتزالها الفن فى عدد من الأعمال الفنية على مستوى السينما والدراما، وكان أول ظهور للفنانة إنجي خطاب للجمهور من خلال مسلسل الفرح الذي تم عرضه عام 1999، ثم قدمت مسلسل سوق الخضار وعرض عام 2006، وكان يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم فيفي عبده، سامي العدل، رجاء حسين، عفاف حمدي، محمد أحمد ماهر، آلاء نور، وغيرهم، والمسلسل كان من تأليف عبد المنعم شطا، وإخراج محمد النقلي.