أصالة تطرح أحدث أغانيها "عايشة حالة" من ألبوم "لحقت نفسي" الجزء الثاني

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت الفنانة أصالة أحدث أغانيها التي تحمل اسم "عايشة حالة" من كلمات هانى رجب وألحان محمد عبيه وتوزيع أحمد ضياء.

وتقول كلمات الأغنية:

عايشة حالة قبل مِنَك

طول حياتي معيشتهاش

شُفت فيها وانتَ جَنبي

كل حاجة مشُفتهاش.

وَصَلتِني الجنة اللي انا مدخَلتهاش

عَرفتِني الحِلو اللى في الدنيادي بيك

لو ليا دعوة مُستجابة مَقولتهاش

دِلوقتي هَدعي ربنا انى ابقىَ ليك

وابقىَ معاك

دايمًا مِتطَمِنة.. وبكلمة حنينة

حُبَك يفضَل يعيش طول الزمان.

والأيام بُكره هتِثبِت قوي.. إنى بَحِبَك قوي

ومكانى معاك أكيد أفضَل مكان.

إنتَ عَندي ف حِتة تانية

مش مُجَرد إهتمام.

إنتَ مَصدَر السعادة

انتَ مِحوَر الكلام

ومن المقرر أن تطرح أصالة عدد من أغاني الجزء الثاني، والأغاني هي: "لحقت نفسي، أعراض الغياب، عشق الروح، حديقة تلج، نسيت، عايشة حالة"



آخر أعمال أصالة

يذكر أن آخر أعمال أصالة كان طرحها خلال الأيام الماضية أغنية «العجب في الهوى»، عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، وتعاونت أصالة في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي الصامل، والملحن مُبهم، والموزع الموسيقي سيروس وتغني اصالة الأغنية باللهجة الخليجية، كما طرحت أغنية "ما عرفتك" التي أنتجتها شركة الخوار للإنتاج الفني في أول تعاون مع الشاعرة الإماراتية المزن، والتي طرحتها عبر قناتها بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، كما طرحت أغنية لما بنتجاهل، وهي من كلمات محمود كلازا، وميكس وماستر ماهر صلاح.

تعاونها مع أحمد سعد

ومنا ناحية آخرى، تستعد الفنانة أصالة، لإحياء حفل غنائي على مسرح الكويت أرينا، بمشاركة النجم أحمد سعد، وذلك مساء الأربعاء الموافق 14 فبراير الجاري، ضمن سلسلة حفلات مهرجان فبراير الكويت



أصالة تقدم اعتذارها للجمهور بسبب التدخين

حرصت الفنانة أصالة أن تقدم اعتذارها لـ جمهورها بعد انتشار فيديو لها أثناء كواليس برنامج "سعودي ايدول" وهي تدخن بين أعضاء لجنة التحكيم وتحاول أن تخفي أداة التدخين بواسطة ورقة إدلاء الملاحظات، مما جعل الرواد يغضبون منها بشكل كبير وينشرون الفيديو ويعلقون تعليقات سلبية لتخرج صديقتها الفنانة أحلام عن صمتها وتدافع عنها وتعيد نشر تغريدة تحتوي على صور أصالة وهي تدخن وتقول: "اعذر مروري تغريده مستفزه وغير لائقه وهذا لن يقلل من قدرها اخويه هي انسانه عفويه وتحترم جمهورها والا كانت دخنت ع الهوى،ومثل ما شفت وراء الكواليس!!

وتابعت: "والناس اللي تتصيد من دون اي احترام لخصوصيتها عيب عليهم والكل يدخن ماسوت شي عظيم ولها كل المحبه والتقدير اصاله صارت بنتنا وما نرضى فيها".

