بعد تصدرها التريند بسبب اعتزالها.. تعرف على آخر أعمال إنجي خطاب

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة إنجي خطاب، محرك البحث “جوجل” خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد إعلان اعتزالها الفن بشكل نهائي، "بعد أن استخارت الله"، من خلال منشور شاركته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،و تعد هذه المرة الثانية التي تعلن فيها اعتزالها.





آخر أعمال إنجي خطاب قبل إعتزالها

ويعد مسلسل كلبش 2 هو آخر أعمال الفنانه المعتزلة إنجي خطاب، والعمل من بطولة النجم أمير كرارة وروجينا، ومحمود البزاوى، هالةفاخر، أحمد صلاح حسنى، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد حلاوة، محمد محمود عبد العزيز، ضياء عبد الخالق، سليمان عيد، أشرف زكى،عمرو وهبة، ميران عبد الوارث، وعمر الشناوى، ومصطفى درويش، وأحمد جمال سعيد، وآخرين، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى.





تدور قصة الجزء الثاني من مسلسل كلبش، حول الضابط سليم الأنصاري الذي ينال الترقية بعد نهاية الجزء الأول، ويتولى بعدها مأموريةللإشراف على سجن العقرب، وفي هذا الإطار تحدث مفاجآت عديدة، ويتم قتل أهله وإصابته بالعديد من الإصابات البالغة، لتبدأ رحلته فيالبحث عن القاتل، لكي ينتقم منه.





أبرز أعمال إنجي خطاب





شاركت إنجي خطاب قبل اعتزالها الفن فى عدد من الأعمال الفنية على مستوى السينما والدراما، وكان أول ظهور للفنانة إنجي خطابللجمهور من خلال مسلسل الفرح الذي تم عرضه عام 1999، ثم قدمت مسلسل سوق الخضار وعرض عام 2006، وكان يشارك في بطولتهعدد كبير من النجوم فيفي عبده، سامي العدل، رجاء حسين، عفاف حمدي، محمد أحمد ماهر، آلاء نور، وغيرهم، والمسلسل كان من تأليفعبد المنعم شطا، وإخراج محمد النقلي.





اعتزال إنجي خطاب الفن

وكتبت إنجي خطاب عبر حسابها في "فيسبوك": "أنا بعتذر لأي حد اتفقت معاه على عمل فني، مش هقدر أعمله للأسف، أنا واخده قرارنهائي باعتزالي مهنة التمثيل نهائيًا وبكن كل احترام وتقدير لكل زملائي".

وأضافت في تصريحات صحفية: "رأيت أن دخولي المجال من البداية كان قرارًا خاطئًا وأحاول إصلاحه الآن".





وتابعت: "صليت استخارة، وشعرت أن ربنا يقول لي توقفي، وأنا اتخدت القرار ولن أرجع فيه نهائيًا".

وأردفت: "سأكمل دراسة الماجستير والدكتوراه، فأنا حاصلة على بكالوريوس التمثيل والإخراج، وسأقوم بعدها بتدريس التمثيل والإخراج،ولكن خارج مصر".