"محمد رمضان" سفيرا للإتحاد الإفريقي لكرة القدم

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» تنصيب النجم المصري محمد رمضان سفيرا رسميا له، وانطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار يوم 13 يناير 2024 وتستمر حتى 11 فبراير 2024.

تعليق رمضان علي تنصيبه سفيرا للإتحاد الافريقي لكرة القدم

وقال رمضان تعليقا على خبر تنصيبه: "تشرفت وسعدت بتنصيبي سفيرا للإتحاد الإفريقي لكرة القدم - كاف".

محمد رمضان في حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية

وسبق، شارك رمضان مؤخرًا بالغناء في حفل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية في كوت ديفوار، وغنى في ملعب إبيمبي الأولمبي بمدينة أبيدجان الإيفوارية، وحملت الأغنية عنوان أكوابا، وشاركه في غنائها النيجيرية يمي ألاد والفرقة الموسيقية الإيفوارية ماچيك سيستم، وتنوعت بين الأفرو بيت والراب والزغلو، مما جسد اندماجًا موسيقيًا مختلفًا متجذرًا بعمق في تقاليد البطولة، وجاءت كلمات أغنية عربي كالتالي: سعودي كويتي بحريني سوري لبناني أردني، مصر نور عيني عراقي فلسطيني، بلادنا كتيرسامحوني، عماني قطري إماراتي ليبي تونسي جزائري يمني سوداني، العربي عليا غالي ومش هنسى المغربي.

أحدث أعمال محمد رمضان

على جانب آخر، يستعد محمد رمضان لتصوير فيلم "أسد أسود" من تأليف محمد وخالد وشيرين دياب، ويشارك في بطولته ماجد الكدواني، شريف سلامة، خالد الصاوي، وأحمد عبد الحميد، يتناول الفيلم فترة ثورة العبيد، ويجسد محمد رمضان شخصية علي بن محمد الفارسي، ويقود الزنوج لثورة ضد الجيش العباسي، والأحداث تدور في عام 1280 ميلادية، في حقبة المماليك.

آخر أعمال محمد رمضان

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان كان "ع الزيرو" مع نيللي كريم، أروى جودة وتدور أحداث الفيلم حول الملقب بـ(دراجون)، ولديه طفل مريض يسعى لعلاجه لكن حالته المادية متعثرة، ثم تتطور الأحداث ليصبح واحدا من الأغنياء من خلال دخوله عالم تجارة الأعضاء البشرية، حقق نجاحًا كبيرا في رمضان الماضي 2023، وتصدر محركات البحث على جوجل، من خلال مسلسل جعفر العمدة، وشارك في بطولته زينة، هالة صدقي، أحمد داش، مي كساب، منة فضالي، إيمان العاصي، أحمد فهيم، منذر رياحنة، وجوري بكر، والمسلسل من تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي.