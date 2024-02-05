بعد تصدرها تريند جوجل.. سبب قص فاطمة الصفي لشعرها

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر إسم الفنانة فاطمة الصفي تريند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة وذلك بعد أحدث ظهور لها عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" وظهرت وهي خاسرة للوزن ونحيفة الوجه مما أثار قلق متابعيها عليها.

سبب قص فاطمة الصفي لشعرها

أما بشأن شعرها القصير وقصها له باستمرار، أوضحت أنهم لا يعلمون ما إذا كان المرء يتعالج كيماوي بسبب إصابته بالسرطان، مُشيرةً إلى أنها تعشق الشعر الطويل كثيرًا لكن بعدما بدأت بالعلاج ولاحظت تساقط شعرها، فضلت قصه على إبقائه في هذه الحالة ورؤيته يتساقط أمامها؛ ما قد يسبب لها حالة نفسية صعبة.

وتابعت: "إنسانة تعاني من السرطان وخضعت للعلاج الكيماوي، ما دفعها لتقصير شعرها لأنها لم تكن ترغب في رؤيته يتساقط".

وأضافت: "الواحد ياخذ كيماوي فيه أمراض فيه أورام ما يصير الواحد يقط الكلمة، أنا تعايشت مع الحياة صرت لما أشوف الناس أقلهم أنا ما ييب عيال يسكتون صرت ما استحي".

وأكَّدت أنها متقبلة لوضعها وتحمد الله على كل شي، ولم تعد تخجل من أسئلة الناس واقتحاماتهم المستمرة لحياتها الشخصية.



تعرض فاطمة الصفي للهجوم بسبب شعرها القصير

وكانت الصفي قد تعرَّضت للهجوم بسبب قصها لشعرها واعتمادها لوك جديد، حيث اعتبروا أن اختيارها جريء ولا يناسبها.

وحينما وجهت إحدى المتابعات نقدًا قاسيًا للفنانة الكويتية جاء فيه "يا خسارتك أول أحلى بكثير ما عرفتك يوم شفتك"، جاء ردها بفيديو، قالت فيه: "إيه أكيد أول أحلى أنا الحين كبرت وضعفت، أما عن شعري الله لا يبليك باللي بلاني بيه وخلاني أقص شعري"!!



