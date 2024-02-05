أصالة نصري تطرح "عايشة حالة"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت منذ قليل الفنانة أصالة أحدث أعمالها الغنائية “عايشة حالة” ضمن ألبوم “لحقت نفسي”، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وجميع المنصات الموسيقية.

وحققت أغنية “عايشة حالة” نجاحًا كبيرًا فور طرحها على اليوتيوب بالإضافة لجميع المنصات الموسيقية، حيث كانت الأغنية من كلمات هانى رجب وألحان محمد عبيه وتوزيع احمد ضياء.

وعلى صعيد آخر، حرصت النجمة أصالة، على إهداء جائزتها في حفل Joy Awards، لكل المطربات المحبات للموسيقى وخاصةً أنغام مؤكدة أنها تكن لها كل الاحترام والتقدير وأن هناك صداقتهما قوية وذكريات كثيرة تجمعهما، وجاء ذلك بعد أن تصالحا خلال الأيام الماضية.

وقالت أصالة في تصريحات تلفزيونية لها:" أهديت جائزتي لـ أنغام لأن إحنا ياما سهرنا للصبح مع بعض، وكمان أهديتها لها ولكل المناضلات والمكافحات والمحبات للموسيقى، والملتزمات به الكيان الكبير الفن اللي ما في أفضل منه".

تفاصيل تكريم أصالة في حفل "Joy Awards"



و تم تكريم أصالة في حفل توزيع جوائز Joy Awards، بجائزة أفضل فنانة عن فئة الموسيقى، وسلمها الجائزة الفنان محمد عبده، وقالت أصالة نصري في كلمتها على مسرح Joy Awards:Joy Awards أعتبره نتاجًا للنهضة الثقافية والفنية في المملكة العربية السعودية، وشملت كل أوجه الحياة، وأنا اتعلمت من السعودية أبدأ من أول وجديد، وأنا بدأت من أول موسم الرياض.