بشخصية "عمر الخيام".. نيكولا معوض يشارك في "الحشاشين"

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل الفنان نيكولا معوض تصوير مشاهده في مسلسل "الحشاشين" بطولة النجم كريم عبد العزيز، حيث اقترب من الانتهاء من تصوير مشاهده، ولم يتبقى سوى عدد قليل من المشاهد، والمقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2024.

ويجسد نيكولا معوض خلال أحداث العمل شخصية “عمر الخيام” ونشر عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “انستجرام” عدد من صور شخصيته ضمن أحداث المسلسل وعلق قائلا: “عُمَر الخيّام / الحشّاشين / رمضان ٢.٢٤”.



تفاصيل مسلسل "الحشاشين"





مسلسل "الحشاشين" تدور أحداث حول أحداث حقيقية حيث يحكي قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، وهي واحدة من الجماعات التي تبنت الفكر المتطرف منذ عدة قرون، حيث يتناول العمل بداية المجموعات المتطرفة والإرهاب في العالم، وتلك الجماعة اشتهرت في ذلك العصر والقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير في نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

أبطال مسلسل "الحشاشين"

يضم مسلسل "الحشاشين" نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، ويشاركه كلًا من فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، ياسر علي ماهر، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي.