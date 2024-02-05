بعد ظهورها نحيفة الوجه.. تفاصيل مرض فاطمة الصفي

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة فاطمة الصفي تريند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة وذلك بعد أحدث ظهور لها عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" وظهرت وهي خاسرة للوزن ونحيفة الوجه مما أثار قلق متابعيها عليها.

مرض فاطمة الصفي

كانت الفنانة الكويتية فاطمة الصفي قد كشفت، في بث مباشر عبر ”تيك توك“ مع سعود القحطاني، عن عدم قدرتها على الإنجاب، كما تحدثت عن معاناتها أيضًا مع مرض السرطان، وخضوعها للعلاج الكيماوي، ما دفعها لحلق شعرها لأنها لم تكن ترغب في رؤيته يتساقط.

من سؤال الناس عن سبب تقصير شعرها، قائلة إنها تعاني من السرطان وأوضحت: ”الواحد ياخذ كيماوي فيه أمراض فيه أورام ما يصير الواحد يقط الكلمة، أنا تعايشت مع الحياة.

وانتقدت فاطمة الصفي تدخل الناس في شؤونها، ومضايقتها بالأسئلة حول عدم انجابها للأطفال، بدعوى رغبتهم برؤية أطفالها، بالاضافة إلى اسئلتهم المتكررة حول أسباب تقصير شعرها، غير مراعين معاناتها مع المرض والكيماوي، وواساها سعود القحطاني، بعد شكواها وتدخل الناس في شؤونها والسؤال عن خصوصياتها.

وتفاعل الكثير من مغردي موقع “تويتر” مع الفنانة الكويتية، مؤكدين ضرورة عدم التدخل في شؤون الآخرين، مؤكدين ان بعض التدخلات تكون مزعجة ومستفزة، خاصة بعد حديثها عن تفاصيل مرضها، متمنين لها الشفاء والعافية، وعلقت احد المتابعات: "فاطمه الصفي أكثر إنسانه عانت بالوسط الفني لما حلقت شعرها واتهمها الناسن إنه ا تتعاطى وهي فيها ورم وما أعلنت عنه".

علاقة فاطمة الصفي ومحمد العلوي

ومن ناحية أخرى كانت فاطمة الصفي قد أحدثت فاطمة، ضجة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، عقب ظهورها في صورة عفوية برفقة الفنان محمد العلوي، نشرتها عبر حسابها في "إنستجرام"، لتنهال التعليقات والتساؤلات عن طبيعة العلاقة بين الثنائي، وخاصة أنهما يظهران بكثرة معا، لكن تطرقت الصفي في تعليقها إلى الصداقة ومفهومها، ما يؤكد ان العلاقة بينهما مجرد صداقة.