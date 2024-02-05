٣ أزمات في حياة فاروق الفيشاوي.. تعرف عليهم



القاهرة - محمد ابراهيم - في نهاية الثمانينيات، تعرض الفنان فاروق الفيشاوي لأزمة إدمان الهيروين، وأفصح عن تفاصيل رحلته مع الإدمان في مقابلة صحفية لمجلةأكتوبر عام 1987. قدم نموذجًا للتحدث بصراحة عن تجربته، حيث شارك تفاصيل حياته وكيف قدمت زوجته حينها، الفنانة سمية الألفي،دورًا كبيرًا في مساعدته على التغلب على هذا المرض المزمن.





كانت تصريحاته ليست مجرد تباهٍ، بل كانت رغبة منه في تقديم تجربته كعبرة وعظة للشباب المصري لتوعيتهم بخطورة الإدمان وأثره الضار.





أزمة أحمد الفيشاوي وقضية اثبات النسب



تعرضت عائلة الفنان فاروق الفيشاوي لأزمة حول إثبات نسب ابنه أحمد لابنته من هند الحناوي. تحوّلت القضية إلى قضية رأي عام، وانتهتبثبوت نسب البنت إلى أبيها، أحمد الفيشاوي.



اصابة فاروق الفيشاوي بالسرطان

في مهرجان الإسكندرية السينمائي، أعلن الفنان فاروق الفيشاوي بشكل مفاجئ عن إصابته بمرض سرطان الكبد، حيث صرح: "أخبرنيطبيبي المعالج بإصابتي بمرض السرطان، وسأتعامل معه على أنه صداع وسأنتصر عليه". قام بقول هذا بابتسامة وضحكة، مواصلًا تفاعلهالمألوف مع جمهوره، كما اعتاد على القيام به.

الفنان الراحل فاروق الفيشاوي تحدث عن مرضه بروح رفيعة وقلب رحب، معبرًا عن استعداده لمواجهة السرطان بكبرياء وقوة. أكد أنه لنينكسر أمام المرض، ووجه رسالة قوية بأن السرطان مجرد مرض يمكن مواجهته. تلقى تعاطفًا كبيرًا من الجمهور، ورغم المواجهة الشجاعةوالكبرياء، إلا أن السرطان أسفر عن رحيل فاروق الفيشاوي عن عالمنا عن عمر ناهز 67 عامًا، متركًا وراءه إرثًا فنيًا كبيرًا.

محطات بحياة فاروق الفيشاوي

في يوم 5 فبراير عام 1952، رأى النور الفنان فاروق الفيشاوي في إحدى قرى سرس الليان بمحافظة المنوفية. نشأ في أسرة ميسورةالحال، حيث فقد والده وهو طفل صغير، وتولى شقيقه الأكبر مسؤولية تربيته.





بدأ فاروق دراسته في كلية الطب وانتقل بعد ذلك إلى كلية الآداب. وبفعل شغفه الكبير بالتمثيل، قرر ترك دراسته في السنة الثالثة والانضمامإلى المعهد العالي للفنون المسرحية. نجح في التخرج في زمن كانت الساحة الفنية تعج بالنجوم، حيث بذل جهدًا كبيرًا لإثبات وجوده وموهبتهبينهم. تميزت أدواره بالتنوع بين الشر والخير، مما جعله يبرز وسط هؤلاء النجوم.









في بداياته، اتجه فاروق الفيشاوي إلى المسرح حيث قدم عدة مسرحيات من بينها "عيني في عينك"، "البرنسيسة"، "الرجل الصعيدي"،"فرسان آخر زمن"، "شباب امرأة"، "الناس اللي في التالت"، وغيرها.