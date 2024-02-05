تعرف على فريق كرة القدم المفضل للراحل فاروق الفيشاوي



القاهرة - محمد ابراهيم - كان فاروق الفيشاوي يحرص باستمرار على ممارسة الرياضة والحضور بالنادي الأهلي، حيث كان صديقًا دائمًا لأعضاء النادي. كانوايتسامرون معه بانتظام وينتظرون حضوره إلى النادي، حتى عندما لا يكون مشغولًا بتصوير أعماله الفنية.



فاروق الفيشاوي كان يتمتع بحضور دائم في الجمعيات العمومية للنادي الأهلي. شارك بقوة في الانتخابات التي جرت في 30 نوفمبر2017، حيث كان حاضرًا بشكل بارز.



دعم فاروق الفيشاوي للنادي الأهلي

فاروق الفيشاوي كان داعمًا قويًا لفريق الكرة في النادي الأهلي، وظل دائمًا على تواصل مع لاعبي الفريق في مختلف الأجيال. كان يقدمالدعم والتحفيز لهم، وكان منتميًا دائمًا للفريق، حيث كان يظهر في المدرجات في العديد من المناسبات لتشجيعهم ودعمهم قبل المواجهات الحاسمة.





فاروق الفيشاوي ظهر في مدرجات استاد السويس، برفقة الفنانين كمال أبو رية وعماد رشاد، في مباراة الأهلي وبتروجت ضمن بطولةالدوري العام للموسم 2019. فاز الأهلي في تلك المباراة بهدف سجله أحمد الشيخ. على الرغم من معاناته من المرض وخضوعه للعلاج، إلاأنه حرص على حضور المباراة، مؤكدًا وفائه كمشجع مخلص للنادي الأهلي.





فاروق الفيشاوي شارك في الحوار المجتمعي الذي تناول مناقشة مشروع لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي. وقد وصف النادي الأهليبأنه سباق ومثال يحتذى به في مجال الديمقراطية، حيث قدم مجلس الإدارة جميع المواد والبنود للنقاش والتعديل من جانب أعضاء الجمعيةالعمومية للنادي في سابقة تاريخية.



بعد مشاركته في ورشة الشخصيات العامة لمناقشة مشروع اللائحة، أكد فاروق الفيشاوي أن الأهلي هو مؤسسة رائدة تحتذى بها، وأنطرح اللائحة للعرض والمناقشة من قبل الأعضاء سيكون بداية لتحقيق نموذج جديد، مشيرًا إلى أن هذا النهج يمكن أن يكون قدوة للعديد منالمؤسسات. أظهرت النقاشات أن عائلة الأهلي تتحد في هدفها لضمان بقاء النادي فوق الجميع، وأن يظل دائمًا في المرتبة الأولى.

وفاة فاروق الفيشاوي متأثرًا بمرض السرطان

في مهرجان الإسكندرية السينمائي، أعلن الفنان فاروق الفيشاوي بشكل مفاجئ عن إصابته بمرض سرطان الكبد، حيث صرح: "أخبرنيطبيبي المعالج بإصابتي بمرض السرطان، وسأتعامل معه على أنه صداع وسأنتصر عليه". قام بقول هذا بابتسامة وضحكة، مواصلًا تفاعلهالمألوف مع جمهوره، كما اعتاد على القيام به.









الفنان الراحل فاروق الفيشاوي تحدث عن مرضه بروح رفيعة وقلب رحب، معبرًا عن استعداده لمواجهة السرطان بكبرياء وقوة. أكد أنه لنينكسر أمام المرض، ووجه رسالة قوية بأن السرطان مجرد مرض يمكن مواجهته. تلقى تعاطفًا كبيرًا من الجمهور، ورغم المواجهة الشجاعةوالكبرياء، إلا أن السرطان أسفر عن رحيل فاروق الفيشاوي عن عالمنا عن عمر ناهز 67 عامًا، متركًا وراءه إرثًا فنيًا كبيرًا.