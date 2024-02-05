وائل جسار يروج لـ أحدث أغانيه بعنوان "كل وعد"

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان وائل جسار أن يروج لأحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم "كل وعد"، والتي من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة حيث شارك وائل جسار عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، برومو الأغنية. وعلق: «كل وعد.. قريبًا»

كما ظهرت زوجته في الكليب وتعد هذة هي مفاجأة الكليب.

مشاركته في حفل ألحان صلاح الشرنوبي

ومن ناحية أخرى، شارك وائل جسار في إحياء حفل ألحان صلاح الشرنوبي، والذي أُقيم على مسرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية بالأسبوع الماضي، ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة، وضم الحفل نخبة من نجوم الوطن العربي هم نانسي عجرم وراغب علامة وأصالة وعاصي الحلاني وأسماء لمنور.



آخر أعمال وائل جسار

تعتبر أغنية" في حد بيحبني" هي آخر أعمال وائل جسار وتم طرحها على منصات الموسيقي وموقع "يوتيوب". وهي أغنية من إنتاجه والأغنية من كلمات محمد شافعي، وألحان توزيع إسلام رفعت

في حد بيحبني يسندني لما انحني

يساعدني ويشدني لو في الحزن اترميت

في حد هيودني لو توهت هيدلني

ببساطة فيه احتمي لو من الدنيا اتأذيت

هل ليا صاحب وفي ينصفني بيه اكتفي

يطويني لما انطفي يساعدني عالايام

هل ليا صاحب جدع قصدي يخفف وجع

يلحقني لما اقع فيه ولا دي اوهام

هل ليا حد يكون في الدنيا ظهر وعون

وجوده ده مضمون ميأذنيش وامين

كل اللي طالبه يا ناس جهاز لكشف الناس

يقيس مدى الاخلاص يرحمني من التخمين

هل ليا صاحب وفي ينصفني بيه اكتفي

يطويني لما انطفي يساعدني عالايام

هل ليا صاحب جدع قصدي يخفف وجع

يلحقني لما اقع فيه ولا دي اوهام