بالصور.. تفاصيل شخصية نيقولا معوض في مسلسل الحشاشين رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك الفنان اللبناني نيقولا معوض في مسلسل الحشاشين، بطولة كريم عبد العزيز، والذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024.

تفاصيل شخصية نيقولا معوض في مسلسل الحشاشين

ظهر نيقولا معوض بشعر طويل ولحية ومرتديًا عباءة في كواليس مسلسل الحشاشين، حيث يجسد شخصية عمر الخيام خلال أحداث العمل.

كواليس مسلسل الحشاشين

وسبق، طرحت الشركة المنتجة الصور الأولى لمسلسل «الحشاشين» بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، وتميزت الصور بـ أساليب امتزجت بالواقعية الشديدة لعصر من العصور القديمة التي تميزت بالتفاصيل المعتمدة على الديكورات المبهجة ومن حقبة تاريخية هامة، وأظهرت الصور الأولى للعمل، التفاصيل لششخصية زعيم «الحشاشين»، حسن الصباح وهي الشخصية التي يجسدها الفنان كريم عبدالعزيز، وحسن الصباح، هو مؤسس جماعة الحشاشين المتطرفة.

قصة مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين في القرن الـ11، حيث يجسد كريم عبد العزيز، شخصية حسن الصباح، ويقدم الفنان نيقولا معوض، دور عمر الخيام والذي تشمل شخصيته عدة جوانب منها أنه شاعر ورومانسي، في الناحية الأخرى اخترع علم الجبر وكانت لديه رؤية للمستقبل وكان يحرص على أن يترك أثرا للبشرية بشكل عام.

أبطال مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين بطولة النجوم كريم عبد العزيز، ويضم أيضًا كل من فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إنتاج سينرجي، وإخراج بيتر ميمي، وتدور أحداث العمل حول حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين في القرن الـ 11، ويعرض المسلسل في الموسم الرمضاني المقبل بعد تأجيل طرحه رمضان الماضي 2023، بسبب إنتاجه الضخم وتحضيراته.

آخر أعمال الفنان اللبناني نيقولا معوض

والجدير بالذكرأن آخر أعمال الفنان اللبناني نيقولا معوض هو مسلسل بعنوان "الثمن"، يشارك في بطولته رفقة باسل خياط، ورزان جمال، سارة أبي كنعان، ورفيق علي أحمد، ورندة كعدي، وعلي يونس، ووسام فارس، وحسين مقدم، ورينيه غوش، وصباح الجزائري، وعدنان أبو الشامات، وريام كفارنة، ونانسي خوري، ومن تأليف دانيال حبيب، وإخراج فكرت قاضي، وتدور أحداث العمل حول "زين الصافي" باسل خياط، الذي يقع في حب "سارة الخطيب"، رزان جمال، بعدما طلب منها قضاء ليلة معه نظير مبلغ 200 ألف دولار الذي احتاجت له لعلاج ابنها، ولكنها لم تشرح له ظروفها، ويعتبر المسلسل النسخة العربية من المسلسل التركي "ويبقى الحب".