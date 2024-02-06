نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور رانيا يوسف وأحمد عبد العزيز.. صناع "جريمة منتصف الليل" يحتفلون به تمهيدًا لعرضه في رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلانجوم مسلسل "جريمة منتصف الليل"، بما فيهم الفنانة رانيا يوسف وأحمد عبد العزيز وأحمد منير، بالتعاون مع وسائل الإعلام والصحفيين للإعلان عن العمل المقرر إطلاقه في موسم رمضان القادم، وشارك في الاحتفال أيضًا إلهام عبد البديع، المؤلف محمد الغيطي، وابنته ميار الغيطي.

أعربت الفنانة رانيا يوسف عن سعادتها بالمشاركة في العمل، حيث أعربت عن أملها في أن يحظى العمل بإعجاب الجمهور، وستقوم بتجسيد دور راقصة فيه.

إحداث مسلسل جريمة منتصف الليل

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي أكشن، حول جريمة جنائية تحدث في وقت متأخر من الليل، وهي قتل طالبتبن بالجامعة في مقر سكن احداهما، وتحوم الشبهات حول كل الدوائر المرتبطة بهما وتتعقد الأحداث عندما نكتشف العوالم الخفية والغامضة لهما، وقصص الطالبات والطلبة والأساتذة.

كما يستعرض المسلسل العالم المرتبط بالجامعة والوسط الأكاديمي وصراعاته، والبيزنس المرتبط بأصحاب الجامعات الخاصة، وكذلك المشاكل النفسية والأزمات التي يعانيها الجيل الجديد ومفرداته المختلفة عن الأجيال السابقة.

أبطال مسلسل جريمة منتصف الليل

مسلسل "جريمة منتصف الليل" بطولة النجوم، رانيا يوسف، أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، عفاف شعيب، ومحمد سليمان، ويشارك من جيل الفنانين الشباب، وهم ميار الغيطي، إلهام عبدالبديع، محمد عز، محمد مهران، حسني شتا، أحمد جمال سعيد، وملك قورة.