نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لو اتقدملها عريس هقتله".. هشام جمال يكشف طريقة طلب يد ليلى من والدها أحمد زاهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان هشام جمال عن اعترافه هو والفنانة ليلى زاهر بالعلاقة وذلك خلال استضافتهما في برنامج "صاحبة السعادة" للإعلامية إسعاد يونس، المذاع على قناة DMC.

وقال هشام جمال: "عندما كنا في الرحيل، نزلنا مبكرًا دون تنسيق، حيث كان أهلها وأهلي متأخرين، وقررنا استغلال الوقت، حيث التقطنا صورة لها خارجًا وجلسنا للحديث، وبدأ الحديث يتطور بيننا".

وأضاف: "اخترنا الابتعاد لفترة والتفاعل بشكل طبيعي للتأكد من جدية الأمور قبل اتخاذ أي خطوة جادة والتحدث مع العائلة”.

وفاجأته إسعاد يونس بمزاح قائلة: “إنت قلت لأبوها إزاى، ده كان بيقول لو جالها عريس هقتله”

وتابع هشام جمال: "ابوها حبيبى، وللعلم انا انا اتقدمت لها في النادي الأهلي، ومكنتش مخطط لأى حاجة وقتها، ولكن اتغدينا مع بعض وبعدين قلتله هنعمل ايه في موضوع ليلي بقى، فقالى ايه موضوع ليلي، وافتكر ان في عمل جديد ولا حاجة، فحكيتله حاجات كتير جدا وهو أول حاجة قالهالى الموضوع ده بدأ امتى؟!".

وأكمل هشام جمال: “والدها حقًا شخص طيب، ويرغمني على التوضيح أنني قدمت لها في النادي الأهلي دون أي تخطيط مسبق، كنا مجرد نتناول وجبة غداء سويًا، ثم طرحت فكرة العمل المشترك في مشروع ليلي. رد علي بدهشة قائلًا: 'ما هو موضوع ليلي؟'، وفي ظنه أنني أتحدث عن مشروع فني جديد، شاركته العديد من الأفكار، وكانت أول كلمة قالها لي: 'متى بدأ هذا الموضوع؟'”

وقال هشام جمال: “تحدثنا بشكل وافر لمدة تقارب الأربع ساعات، حيث حاولت تهدئته لأنه دائمًا يشعر بالقلق حيال جميع أفراد عائلته، ويحمل لهم مشاعر كبيرة. لم يطلب مني سوى أن أعدك بالعناية بابنتي، وآمل أن يوفقني الله في القيام بهذا.”