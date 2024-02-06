نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. ساندي تتصدر تريند مؤشرات بحث جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة ساندي تريند محركات بحث جوجل، نظرًا لظهورها في برنامج واحد من الناس، والذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي.

وتحدثت ساندي خلال اللقاء عن أبرز محطاتها الفنية وعن أصدقائها المقربين وغيرها من الأمور.

ساندي: "تامر حسني نجم كبير وجدع وبيشجع وبيحفز كل اللي معاه"

وقالت:"تامر حسني نجم كبير وجدع وبيشجع وبيحفز كل اللي معاه، وكان بيقف جمبي وبيدعمني وبيشيل الرهبة أثناء التصوير"

وتابعت:"كنت متفوقة في دراستي وكنت أتمنى أدرس الموسيقى وكان عندي موهبة الغناء، قدمت سلسلة إعلانات في البداية".



وأضافت:"قدمت أول ألبوم كل ما أقرب ومكنش من إنتاجي ومش راضية عنه"

ساندي تكشف عن المطربين المفضلين لديها

وأشارت:" أنا بعشق سعاد حسني كفنانة استعراضية وممثلة ومغنية، ومن بعدها شريهان، ومن الأصوات الطربية بحب نجاة وفايزة أحمد وفيروز".



وواصلت:" فيلم خطة جيمي كان من إنتاجي وكان تحدي ليا لأنه صعب إنتاجيا لكن مهم فنيا، وكان حلمي أناقش قضية التنمر على مصابي السمنة وعملت كدا في فيلم خطة جيمي".



أخر أعمال ساندي الفنية

و الجدير بالذكر أن أخر أعمال ساندي أغنية" أنت تقبل"، التي تم طرحها على اليوتيوب،



وجاءت كلمات لأغنية على النحو التالي: انا مش هنكر اني لما رحت بجد مني انجرحت مش ندم على قد ما لما شوفتك ويا غيري اتوجعت سبتك أيوة سبتك مش هغير انا ف كلامي ولا اتراجعت بس لما عرفت ان انت قدرت تحب بعدي اتضايقت.. مش أناني برضه انت لو مكاني لو عرفت اني بقابل حد تاني مش هتسأل ؟.