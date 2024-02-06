سمسم شهاب يتذكر زوجته بهذه الكلمات

القاهرة - محمد ابراهيم - تذكر الفنان سمسم شهاب زوجته والتي غابت عن عالمنا في ٢٦ أكتوبر من العام الماضي وذلك بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

ونشر عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك منشور قائلًا “وتمر الأيام ولا أملك إلا الصبر والدعاء.. ابنتى الكبيرة تستعد لإتمام زفافها تنفيذًا لوصية والدتها ولكن من دون عمل أى فرح.. كل خطوة وكل تفصيلة تمر بنا نتمنى وجود زوجتى بيننا، نتمنى ان تقوم بنفسها بتجهيز ابنتها وتجهيز شقتها ولكنها إرادة الله تعالى.. يارب إلهمنا جميعا الصبر ف حال أولادى صعب جدا، رحمتك يارب بقلوبهم".

سمسم شهاب وزوجته

آخر أعمال سمسم شهاب

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان سمسم شهاب أغنية “ شايل وجع ” وحققت نجاحًا ساحقًا فورًا نزولها وهذا ما أعلنه شهاب عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قائلًا"

الحمدلله الأغنية فى تصاعد ونجاح ملحوظ ولكن دعم حضراتكم أكيد يفررررررق كتير

أتمنى ان يلقى هذا البوست إستجابة من اخواتى واصحابي وجيرانى وزملائى وكل جمهورى

سواء داخل مصر أو فى الوطن العربي"

كلمات أغنية “ شايل وجع”

أنا عشت مجروح م القريب قبل الغريب



والجرح عدي عليه زمن مبقاش يطيب



تعبت جدا م اللي رخصني وباعني



أقدر أقول وبقلب جامد مليش حبيب



أنا اللي من أقرب ما ليا كنت مأذي



عايش ف حالي بفطرتي مش طبعي مؤذي



أنا اللي كنت بعيش لغيري مش لنفسي



مع خلق مليانه عبر تجرح وتأذي



أنا اللي شايل الوجع من صغر سني



أنا اللي متباع م البشر حتي اللي مني

بالعكس داسو عليا أنا والكل خاني



أنا اللي متقطع حتت والاسم عايش



أنا اللي من بره قوي ومن جوه بايش



لا حد مره جبر بخاطري وطبطب عليا



بالكدب قتلوا غني انا عيار وطايش



مبقتش عايز حاجه منكم ارحموني



همشي وسايبكم للزمان هايجيبلي حقي



مابقولش تيجو عندي تاني وتشتروني



أنا م النهارده خلاص بقي هختار ونقي



انتوا الخيانه ف دمكم والدم فاسد



فيكو المنافق والجبان والكل حاسد



لا حد فيكم يجي يوم مره يواسيني



ولوحدي وبعون ربنا واقف وسادد

واللي تشوفه عيار دهب من جوة قشرة



مزيفين مالكوش مكان تاني ف حياتي



إرتحت منكم ناس رخيصة وأبصم بعشرة