نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصالة تطرح "أعراض الغياب" بتوقيع مدين (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستكمل الفنانة أصالة طرح باقي أغاني ألبومها الجديد "لحقت نفسي" حيث طرحت مساء أمس أغنية جديدة تحمل اسم "أعراض الغياب" وهي من كلمات محمد عبد الرحمن وألحان مدين وتوزيع يحيي يوسف.

وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحها حيث قد طرحتها الفنانة أصالة عبر قناتها الرسمية بموقع الأغاني الشهير "يوتيوب" حيث حققت الأغنية نحو 73 ألف مشاهدة في أقل من 10 ساعات من طرحها وأصبحت الأغنية التريند رقم 27 على يوتيوب.

كلمات أغنية "أعراض الغياب"

هو مش قال إنه جاي ؟

قالي إنه ماشفش زيي

قام شايفله ألف زي

خلى قلبي شبه ميت

بس عامل إنه حي

لما سابني ويوم ما غاب

صابني دور الاكتئاب

كل أعراض الغياب

حاسة بيها وبان عليا

واللي فاضل ذكريات

من صورنا في ألبومات

هو يمكن قلبه مات

واستحالة يحس بيا

هو ايه الحظ ده

كنت ليه مستبعدة

إنه أصلا كان كده

ليه ماحستش إنه ماشي

أولى اكون متأكدة

سابني أول لما عاز

دارى كدبه بامتياز

هو ليه مالهوش عزاز

ليه بيتشطر عليا

واللي فاضل ذكريات

من صورنا في ألبومات

هو يمكن قلبه مات

واستحالة يحس بيا

آخر أعمال أصالة

يذكر أن آخر أعمال أصالة كان طرحها خلال الأيام الماضية أغنية «العجب في الهوى»، عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، وتعاونت أصالة في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي الصامل، والملحن مُبهم، والموزع الموسيقي سيروس وتغني اصالة الأغنية باللهجة الخليجية، كما طرحت أغنية "ما عرفتك" التي أنتجتها شركة الخوار للإنتاج الفني في أول تعاون مع الشاعرة الإماراتية المزن، والتي طرحتها عبر قناتها بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، كما طرحت أغنية لما بنتجاهل، وهي من كلمات محمود كلازا، وميكس وماستر ماهر صلاح.

تعاونها مع أحمد سعد

ومن ناحية آخرى، تستعد الفنانة أصالة، لإحياء حفل غنائي على مسرح الكويت أرينا، بمشاركة النجم أحمد سعد، وذلك مساء الأربعاء الموافق 14 فبراير الجاري، ضمن سلسلة حفلات مهرجان فبراير الكويت

أصالة تقدم اعتذارها للجمهور بسبب التدخين

حرصت الفنانة أصالة أن تقدم اعتذارها لـ جمهورها بعد انتشار فيديو لها أثناء كواليس برنامج "سعودي ايدول" وهي تدخن بين أعضاء لجنة التحكيم وتحاول أن تخفي أداة التدخين بواسطة ورقة إدلاء الملاحظات، مما جعل الرواد يغضبون منها بشكل كبير وينشرون الفيديو ويعلقون تعليقات سلبية لتخرج صديقتها الفنانة أحلام عن صمتها وتدافع عنها وتعيد نشر تغريدة تحتوي على صور أصالة وهي تدخن وتقول: "اعذر مروري تغريده مستفزه وغير لائقه وهذا لن يقلل من قدرها اخويه هي انسانه عفويه وتحترم جمهورها والا كانت دخنت ع الهوى،ومثل ما شفت وراء الكواليس!!

وتابعت: "والناس اللي تتصيد من دون اي احترام لخصوصيتها عيب عليهم والكل يدخن ماسوت شي عظيم ولها كل المحبه والتقدير اصاله صارت بنتنا وما نرضى فيها".