نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد أسبوعين.. كليب "بين الحيطان" لـ رامي صبري يقترب من 3 ملايين مشاهدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحافظ الفنان رامي صبري على صدارة موقع الأغاني والفيديوهات الشهير "يوتيوب" بأحدث كليباته وهو كليب "بين الحيطان" من ألبوم "النهايات أخلاق" الذي طرحه بداية العام وحقق نجاحًا كبيرًا به.

وطرح الفنان رامي صبري منذ قرابة أسبوعين كليب أغنية "بين الحيطان" الذي حقق نجاحًا كبيرًا وانهالت عليه التعليقات الإيجابية من الجمهور، وقد وصلت نسبة مشاهدات الكليب نحو 2 مليون و500 ألف مشاهدة وذلك بعد اسبوعين فقط من طرحه وأيضًا أصبح الآن التريند رقم 19 بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

تفاصيل أغنية "بين الحيطان" لـ رامي صبري

والجدير بالذكر أن أغنية "بين الحيطان" هي من كلمات الشاعر عمرو المصري ومن ألحان وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري وجيتار مصطفى نصر، والكليب من إخراج فادي حداد.

وفي سياق متصل يذكر أن أغنية "بين الحيطان" من ألبوم "النهايات أخلاق" حققت نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحها حيث وصلت نسبة مشاهداتها عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" نحو 3 مليون 400 ألف مشاهدة.

كلمات أغنية "بين الحيطان" لـ رامي صبري

وبعدين يا سنيني

أنا البعد آذيني

فراقه طلَّع عيني اتهديت

بشوف بعده مآسي

لا نسيت ولا هكون ناسي

موجود في قلبي وراسي حنيت

بين الحيطان شايفه وشايف زمان

ذكريات في المكان ما بتتنسيش

بعده الحياه صعبه وضايع وتاه

قلبي اللي راح معاه وما رجعليش

ده كان بيننا ليالي وايام سابهالي

وعايش على حالي وموجوع

ده لو يرجع ثانيه ارتاح واعيش الدنيا

بعديه مفيش عيشه تانيه وممنوع

بين الحيطان شايفه وشايف زمان

ذكريات في المكان ما بتتنسيش

بعده الحياه صعبه وضايع وتاه

قلبي اللي راح معاه وما رجعليش

بين الحيطان شايفه وشايف زمان

ذكريات في المكان ما بتتنسيش

بعده الحياه صعبه وضايع وتاه

قلبي اللي راح معاه وما رجعليش