محمد رمضان يوجه رسالة لـ نجيب ساويرس بعد تهنئته له بتعيينه سفيرًا لإتحاد الكرة الإفريقية

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه الفنان محمد رمضان للرجل الأعمال نجيب ساويرس عبر مواقع التواصل الإجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام وموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك رسالة له وذلك بعد تهنئة ساويرس له تعيينه بمنصب سفيرًا لإتحاد الكرة الإفريقية قائلًا" دايمًا سباق يا اعز الصحاب.. أول الناس اللي باركتلي ومن اول الناس إللي بشرتني".

محمد رمضان ونجيب ساويرس

وهنأ ساويرس، رمضان عبر موقع التواصل الإجتماعي إكس “ تويتر سابقًا” حيث نشر صورة تجمعه برمضان وعلق عليها “ألف مبروك يا صديقي”.

آخر أعمال محمد رمضان

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان محمد رمضان فيلم “ على الزيرو ” الذي حقق نجاحًا ساحقًا عبر طرحه بدور العرض وكان ذلك التعاون الأول الذي يجمعها بينه وبين الفنانة نيللي كريم.

أبطال فيلم “ على الزيرو”

شارك في بطولة الفيلم الفنان محمد رمضان والفنانة نيللي كريم والفنانة جومانا مراد والفنان محمد لطفي والفنان شريف دسوقي والفنان إسلام إبراهيم والطفل منذر مهران والفنانة إيمي سلام والفنان القدير خالد الصاوي والفنان حسن محسن وعدد آخر من الفنانين والفنانات.