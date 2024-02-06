نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف المؤلفة التي ستتولى كتابة تليفزيون هاري بوتر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شبكة hbo عن اختيارها لكاتبة الاعمال الدرامية الممزة فرانشيسكا جاردينر، لتكون المسئولة عن كتابة النسخة التليفزيونية المنتظرة من سلسلة هاري بوتر.

وذلك حسب بيان رسمي صادر عن شبكة hbo، بالإعلان عن الكاتبة المسئولة عن المشروع الجديد الذي سيشهد إعادة صياغة العمل السينمائي الشهير بالكامل.

هاري بوتر

كشفت مصادر من داخل شركة الإنتاج السينمائي الأمريكية العملاقة Warner Bros، عن أن هناك محادثات بشأن إطلاق مسلسل تليفزيوني لعالم أفلام هاري بوتر.

ووفق صحيفة ديلي ميل، فإن هناك نقاش مع جي كي رولينج، للعمل على مشروع موسع يقدم قصة هاري بوتر من جديد في سلسلة درامية كبيرة.

وحتى الآن القرار النهائي بالعمل على هذا المشروع قد تم اتخاذه لحين الاستقرار على خطة عمل واضحة وجدول زمني تقدم به هذه السلسلة الدرامية.

عالم السحر والسحرة

وسلسلة أفلام هاري بوتر هي مجموعة أعمال سينمائية مقتبسة من روايات السحر التي تدور حول شخصية هاري بوتر، التي ابتكرتها الكاتبة الإنجليزية "جي كي رولينج".

وكل جزء من هذه السلسلة، طرحت منه رواية تحمل العنوان نفسه، كان الإصدار الأول لها في عام 1997، بعنوان هاري بوتر وحجر الفلاسفة.

وتضم السلسلة السينمائية 8 أجزاء، تم عرض الجزء الأول منها بنفس العنوان الذي طرحت به الرواية التي يقتبس منها كل جزء.

الجزء الأول من السلسلة الذي طرح عام 1988 في صالات العرض السينمائية كان بعنوان، هاري بوتر وحجر الفلاسفة، والجزء الثاني كان بعنوان هاري بوتر وحجرة الأسرار.

الجزء الثالث كان بعنوان هاري بوتر وسجين أزكبان، الجزء الرابع من السلسلة كان بعنوان هاري بوتر وكأس النار، والجزء الخامس طرح بعنوان هاري بوتر وجماعة العنقاء.

الجزء السادس من السلسلة طرح بعنوان هاري بوتر والأمير هجين الدم، والجزء السابع والثامن طرحا بعنوان هاري بوتر ومقدسات الموت.