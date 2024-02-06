نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. حلمي عبد الباقي يطرح أغنيته الجديدة "عيش وملح" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب حلمي عبد الباقي، اليوم لطرح أغنيته الجديدة "عيش وملح "وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة، وتوزيع محمود صبري.

أعمال حلمي عبد الباقي المقبلة



ويعيش حلمي عبد الباقي حالة من النشاط الغنائى خلال الفترة المقبلة، حيث يتعاون في عدة أغاني مع عدد من الشعراء والموزعين والملحنين ويطرحها على طريقة السينجل.

وقال حلمي عبد الباقي، في تصريحات سابقة له إنه اتجه إلى التعاون مع مجموعة من الشباب، مُضيفاُ: "لا بد أن يكون هناك دم جديد، وأتعاون مع أى فنان لديه موهبة حقيقية، وكلنا بدأنا صغارا وحققنا نجاحات بعد ذلك، وأنا أسمع كل الأغانى واختار ما يناسبنى".

آخر حفلات حلمي عبد الباقي

وأحيا حلمي عبد الباقي، مؤخرًا حفلًا غنائيًا في ساقية الصاوي، وقدم خلاله باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور منها ذكريات وعشان خاطري وبهية، ورفعت شعار كامل العدد.



