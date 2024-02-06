نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيمي فوكس وكاميرون دياز يواصلان تصوير مشاهد Back In Action في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عادت النجمة كاميرون دياز للظهور في موقع تصوير مشاهد فيلمها الجديد برفقة النجم جيمي فوكس، في أطلنتا.

Back In Action

ونقلت ديلي ميل، اللقطات الجديدة للثنائي من موقع تصوير مشاهد الفيلم، الذي من المقرر أن يطرح بعنوان Back In Action.

ووفق ديلي ميل، كان قد تغيب فوكس عن العمل على الفيلم الجديد بسبب ما عاناه من أزمة مرضية غاب بسببها عن الانظار لعدة شهور.

الفيلم تشارك في بطولته النجمة ميجان فوكس، ومن المقرر طرحه للعرض خلال عام 2024 الجاري.

جيمي فوكس

وكان للظهور الأول للنجم جيمي فوكس بعد الفترة الطويلة التي تغيب بها عن الظهور العام بسبب تعرضه لأزمة صحية، استقابلًا حافلًا من جانب كبار نجوم هوليوود.

ووفق صحيفة ديلي ميل، كانت هناك مظاهرة حب من نجوم هوليوود للترحيب بعودة الفنان الكبير للحديث بشكل مباشر لوسائل الاعلام عن وضعه الصحي.

وكان من ضمن المرحبين بعودة جيمي فوكس، النجمة الكبيرة الحاصلة على الأوسكار "باربرا ستريساند" التي وجهت له رسالة مؤثرة تحتفي بعودته سالما.

أيضًا حرص كل من مارتن لورانس ودوين جونسون وسلمى حايك، والعديد من نجوم هوليوود الكبار على تهنئة فوكس بعودته من جديد للظهور معافًا.