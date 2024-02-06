انت الأن تتابع خبر فاطمة الصفي تصدم الجمهور بسبب نحافتها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صدمت الفنانة الكويتية، فاطمة الصفي، الجمهور بعد ظهورها بملامح مختلفة بدت فيها نحيفة بشكل كبير، في أحدث إطلالة لها.



وأثارت ملامح وجه فاطمة القلق بين جمهورها خلال حديثها عبر مقطع فيديو في حسابها على "سناب شات"، حيث ظهرت كأنها متعبة جداً، وتحدثت عن نعمة الصحة، قائلة "الله يعطينا العافية ويباركلنا في وقتنا وصحتنا".



وتصدرت الفنانة الكويتية الترند عبر منصة "إكس"، وسط تساؤلات الجمهور إن كان فقدان وزنها كان بقرار منها أو بسبب معاناتها من أزمة صحية معينة، فيما ذهب آخرون للحديث بأن فاطمة استخدمت فلترًا خلال ظهورها على "سناب شات".



وجاء في تعليقات بعض المتابعين: "يا حبيبتي فاطمة الصفي شايفين كيف نحفت مرررة؟ يارب إنها طبيعية وما فيها شيء"، "ايش فيها؟ واضح إنها تعبانه الله يشفيها". "عندها ورم وأخذت كيماوي فترة وربي يشفيها يارب". "هدا تطبيق تنحيف على سناب شات". "النحف مو دايم حلو خسارة عبثت في نفسها حتى شوهتها".