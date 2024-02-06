انت الأن تتابع خبر وسام فارس يحتفل بعيد ميلاد سارة أبي كنعان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان، الجمهور عبر حسابها على موقع انستغرام مجموعة من الفيديوهات والصور التي وثقت أجواء احتفال خطيبها وسام فارس بعيد ميلادها الـ 34، الذي صادف يوم 2 فبراير (شباط) الحالي.



وظهرت سارة، برفقة خطيبها، وهما يحتفلان بهذه المناسبة السعيدة في أحد المقاهي، وبدت سارة في الفيديو الأول وهي تدخل برفقة خطيبها إلى المقهى، ثم ظهرت علامات الدهشة على وجهها عندما رأت قالب الحلوى الضخم، فيما بدت بالفيديو الثاني وهي تتحدث مع خطيبها في أجواء مرحة ومفعمة بالضحك.



كما شاركت الممثلة اللبنانية صورة طريفة جمعتها بخطيبها، وأخرى أمام قالب الحلوى الأبيض والأسود والمؤلف من طابقين ويحمل صورة الشخصية الكرتونية الشهيرة "ميكي ماوس"، وشريط السينما.



وأعربت سارة عن سعادتها الكبيرة بهذه المفاجأة بتعليق أرفقته مع الصور والفيديوهات: أنا سعيدة لأن أرواحنا لم تستسلم أبداً بالعثور على بعضنا البعض.



كما أكدت أن خطيبها وسام نجح بجعلها فتاة سعيدة بالرغم من كل الصعوبات التي واجهتها: لهذا الرجل.. حتى بعد كل هذه السنوات.. ما زلت تجعل قلبي يتخطى دقة ويتمكن من تجاوز التوقعات.



وتابعت ممازحة خطيبها بتعليق طريف على الفيديو: انغرمت فيه لأنو بيضحكني.



وتفاعل عدد كبير من متابعي سارة أبي كنعان مع هذه المناسبة، متمنين لها عيد ميلاد سعيد، وأن يحفظ الله علاقتها بوسام ويديم حبهما إلى الأبد.



وحرص عدد من الفنانين على تقديم التهاني لها، مثل الفنانة صباح الجزائري التي كتبت: كل عام وأنت بألف خير حبيبتي.. سنينك حلوة متلك، فيما كتبت جيسي عبدو: عيد ميلاد سعيد يا أجمل مواليد الدلو، تعليقاً على صور سارة أبي كنعان .