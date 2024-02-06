جينا أورتيجا تشارك إيمي آدمز في بطولة فيلم جديد

القاهرة - محمد ابراهيم - دخلت النجمة إيمي آدمز في نقاشات للمشاركة في بطولة عمل سينمائي جديد تشارك في بطولته الممثلة الشابة جينا أورتيجا.

ووفق موقع ديد لاين، الفيلم الجديد سيطرح بعنوان Klara And The Sun، وسيكون من إنتاج شركة 3000 Pictures.

وفي عالم هوليوود، تعتبر جينا اورتيجا حاليًا، من أبرز النجوم الشباب الصاعدين، بعد مشاركتها في بطولة مسلسل "وينزداي"، الذي يروي قصة أسرة آدمز.

ونجمة شبكة نتفليكس البالغة من العمر 20 عام، نجحت في الحصول على ترشيح لجائزة جولدن جلوب عن دورها في هذا المسلسل، تقديرًا للأداء المميز الذي قدمته به، والذي دفع شبكة نتفليكس لبدء العمل على طرح موسم ثاني منه.

موسم جديد

وبعد نجاح مسلسل "وينزداي" في أن يحقق رقما قياسي، بكونه أكثر مسلسل يجمع ساعات مشاهدة في أسبوع واحد عبر تاريخ شبكة نتفليكس.

دفع ذلك شبكة البث لإعلان عن التحضير لموسم ثاني منه، وعدد ساعات البث التي نجح مسلسل "وينزداي" في تحقيقها بلغت بشكل إجمالي 341.2 مليون ساعة، هذا العدد من ساعات المشاهدة نجح المسلسل في تحقيقه خلال أول أسبوع من عرضه فقط.

هذا الرقم القياسي الجديد، منح المسلسل الأسبقية على حساب حامل الرقم القياسي السابق، الذي كان يحتفظ به مسلسل Stranger Things، وتحديدًا الموسم الرابع منه، الذي سبق وأن طرح للعرض خلال عام 2022 الماضي، وكان أيضًا من أبرز مسلسلات نتفليكس.

مسلسل "وينزداي"

ومسلسل "وينزداي"، هو أحدث مسلسل درامي يتم طرحه لقصة مستوحاة من قصة أسرة آدمز التي تجمع بين الرعب والكوميديا، ويضم في بطولته مجموعة متميزة من نجوم هوليوود.

وتجسد الشخصية الرئيسية بالمسلسل، الممثلة الشابة جينا اورتيجا في شخصية وينزداي آدمز، ويشارك في البطولة كريستينا ريتشي التي تجسد دور مارلين ثورنهيل، والنجمة الكبير كاثرين زيتا جونز التي تجسد دور مورتيشا آدمز، والنجم لويس جوزمان الذي يجسد شخصية جوميز آدامز، وجويندولين كريستي الذي يجسد شخصية لاريسا ويمس، وإسحاق أوردونيز في دور بوجسلي آدامز.