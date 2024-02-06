حسين الجسمي وياسر بوعلي يحققان 5 ملايين مشاهدة خلال 4 أيام بأغنية "مرة شكرًا"

القاهرة - محمد ابراهيم - لليوم الخامس على التوالي، تواجدت أغنية "مرة شكرًا" للفنان الإماراتي حسين الجسمي من ألحان ياسر بوعلي في المحتوى الرائج للموسيقى في السعودية والإمارات وعدد من الدول العربية في موقع الشهير "يوتيوب".

أغنية “مرة شكرًا”

وحطم حسين الجسمي بأغنية “مرة شكرًا”، الأرقام القياسية في عدد المشاهدات، فقد وصلت الأغنية إلى أكثر من 5 ملايين مشاهدة خلال 4 أيام فقط، إلى جانب تصدرها في عدد من المنصات المتخصصة في عرض الأغنيات، ليسجلان نجاحًا جديدًا لتعاونهما المستمر والمتميز.

تفاصيل أغنية مرة شكرًا



وكان الجسمي قد طرح أغنية "مرة شكرًا" عبر الإذاعات الخليجية والعربية، وعبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”، من خلال فيديو تم عملية المونتاج فيه بأسلوب تقني حديث مناسب مع لون الأغنية الموسيقي، متعاونًا في كلماتها مع الشاعر عبدالله الملحم ومن توزيع زيد نديم ومع حسام كامل في عملية المكس والماستر.