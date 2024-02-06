انت الأن تتابع خبر هشام جمال.. طلبت يد ليلى زاهر في النادي الأهلي وكانت خايفة بتقول ابويا هيقتل أي حد يتقدملي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الفنان والمنتج هشام جمال والفنانة ليلى أحمد زاهر حلا ضيفين في برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، المذاع على قناة DMC، وكشفا عن علاقتهما العاطفية وكيف طلب يدها من النجم أحمد زاهر.

تفاصيل قصة الحب بين هشام جمال وليلى زاهر

كشف هشام عن بداية علاقته بليلى زاهر و كيف طلب ايدها من والدها أحمد زاهر قائلاً: “أنا طول عمرى بتعامل مع ليلى على إنها زميلتي في الشغل وبنت صاحبى وحبيبى أخويا أحمد زاهر، وأنا باصص لها نظرة معينة مفيهاش أي مشاعر حب وغراميات ومكنش فى حاجة وقتها”.

وعن اعترافه هو وليلى بالعلاقة بينهما كنا في رحلة سفر إلى لبنان نزلنا بدرى أنا وليلى مش باتفاق، وكان أهلها وأهلى متأخرين، وقلنا نستغل الوقت، طلعت صورتها بره وقعدنا اتكلمنا، والكلام بدأ يجيب بعضه فضلنا فترة بنتعامل بعد كده بشكل برضه عادى ونبعد ونتكلم عشان أتأكد إن مشاعرنا بجد قبل ما آخد أي خطوة حقيقية واكلم الأهل

كشفت ليلى زاهر: “وقت المسلسل مكنش في أي حاجة بينا ولما كنا بنشتغل سوا كان شغل وزملاء وأصحاب وبشوفه أخويا الكبير، وهشام جدع مع كل الناس ودايما موجود في المواقف الوحشة قبل الحلوة، واكتشفت ده مع الوقت و علاقتنا تطورت خلال فترة معرفتنا ببعض، وأنا يمكن اكتشفت أن عندى حاجة كنت بحسها بس مش فاهمة ده ايه، وكنت عادى بتكلم مع والدى ووالدتى بكل براءة، ودى أول مرة فعلا أحب”.

هشام جمال “طلبت ايد ليلى زاهر في النادي الأهلي”