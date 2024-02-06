نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا سلطنه عمان ضيف شرف معرض الكتاب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدات منذ قليل مراسم ختام فعاليات الدورة 55 لمعرض القاهره الدولي للكتاب، داخل قاعه الشرف بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب وعدد من قيادات وزارة الثقافة.



وأعلنت وزيرة الثقافة، أن دولة "عمان"، هي دولة ضيف الشرف لمعرض الكتاب 2025 القادم.



شعار الدورة الـ55 لمعرض الكتاب

تأتي هذه الدورة تحت شعار: «نصنع المعرفة... نصون الكلمة»، وتُقام فعالياتها الثقافية في الفترة من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير المُقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل عليها مملكة النرويج ضيف شرف، وتم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن "شخصية المعرض"، واسم الكاتب يعقوب الشاروني "شخصية معرض كتاب الطفل".