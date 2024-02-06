نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رافينا تاندو تكشف سر تأخير تعاونها مع شاه روخ خان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الممثلة رافينا تاندو في حوار جديد عن مسيرتها المهنية، وكشفت عن مفاجأة حول تعاونها مع شاه روخ خان.

ووفق إنديا توداي، قالت رافينا، أنها سبق واقتربت من العمل مع شارو في 4 مناسبات سابقة، ولكنها لم توفق في جميعها.

شاه روخ خان

ومؤخرًا، أعلن رسميًا عن ترشيح أفلام النجم شاه روخ خان الجديدة Jawan و Pathaan، لجوائز international stunt الدولية للسينما.

ووفق إنديا توداي، ترشح الأفلام المميزة لشارو لهذه الجوائز، لما قدمه من قصة مميزة ومشاهد أكشن استثنائية.

وكان النجم شاه روخ خان، ضمن أكثر الفنانين في معدلات البحث على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عام 2023 الجاري.

كيارا ادفاني

ووفق إنديا توداي، كانت أيضًا الممثلة الشابة كيارا ادفاني، أكثر فناني بوليوود من حيث معدلات البحث عنها على محرك بحث جوجل.

وعلى صعيد الأعمال السينمائية، كانت الريادة لفيلم Jawan، بين أكثر 3 افلام بحثًا على جوجل في الهند.

فيلمJawan

يأتي ذلك بعد أن حصل الفيلم الجديد للنجم شاه روخ خان بعنوان Jawan على ترشيح لجوائز ASTRA الدولية لعام 2024.

ووفق إنديا توداي، الفيلم الجديد، سيتنافس في ترشحيات الجوائز مع اعمال مميزة مثل باربي، بعد طرحه للعرض في سبتمبر الماضي.

ونجح فيلم Jawan للنجم الكبير شاه روخ خان في أن يصبح الفيلم الاكثر مشاهدة في الهند عبر منصة نتفليكس.

ووفق إنديا توداي، الفيلم كان ثاني فيلم يطرح للنجم الكبير شاه روخ خان، في صالات العرض بالهند خلال عام 2023 الجاري.