اليوم .. العرض الخاص لفيلم ”درويلة”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 فبراير 2024 11:29 صباحاً - يقام اليوم الثلاثاء 6 فبراير، العرض الخاص لفيلم «درويلة»، بإحدى السينمات الكبرى بمدينة 6 أكتوبر.

يشارك في احتفال العرض الخاص بجانب نجومه وصنّاعه، نخبة من النجوم.

تفاصيل فيلم «درويلة»

تدور أحداث فيلم «درويلة» في إطار تشويقي مثير؛ حيث يحتوي على مشاهد من الإثارة والغموض والأكشن بأسلوب غير معتاد تقديمه من قبل على الشاشة الفضية.

فيلم «درويلة»، بطولة الفنان عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغني، أيتن عامر، محمد علي رزق، حسني شتا، إبرام سمير، مسلم، لبنى ونس، نهال نور، محمد على ميزو، كابتن إبراهيم صبحى وآخرين، وهو فكرة محمد دياسطي وقصة وسيناريو وحوار محمد دياسطي وعبد الرحمن فتحي وإخراج معوض إسماعيل.