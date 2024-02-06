عزاء والدة تارا عماد اليوم في مسجد الشرطة بالشيخ زايد



حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 فبراير 2024 11:29 صباحاً - يقام اليوم عزاء والدة الفنانة تارا عماد بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ الزايد.

وكتبت تارا عماد، عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»: "سيقام عزاء والدتي الحبيبة بمسجد الشرطة في الشيخ زايد يوم الثلاثاء المقبل 6 فبراير.. نسألكم الدعاء".

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور جنازة والدة الفنانة تارا عماد والتي رحلت عن عالمنا مساء السبت 3 فبراير.

وأقيمت صلاة الجنازة بعد ظهر مساء أمس الأحد في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وشهدت حضور: الفنانة بسنت شوقي، الفنانة سلمى أبو ضيف، الفنانة عفاف مصطفى، الفنان أحمد داود، الفنان عزوز عادل، الفنان أحمد حاتم، الفنانة ريهام عبدالغفور.

تارا عماد أعلنت وفاة والدتها مساء السبت، ونشرت على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزنون.. بسم الله الرحمن الرحيم (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي)".