بالصور..كريم عبد العزيز ينشر اول صور من مسلسل ”الحشاشين”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 فبراير 2024 11:29 صباحاً - نشر الفنان كريم عبد العزيز مجموعة من الصور بمسلسله الجديد "الحشاشين" الذي يعرض داخل الماراثون الرمضاني 2024 حتى يشوق جمهموره عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

أبطال مسلسل الحشاشين

وشارك في بطولة المسلسل كلا من: كريم عبد العزيز، وفتحي عبد الوهاب، وميرنا نور الدين، وأحمد عيد، وإسلام جمال، ونيقولا معوض، وسامي الشيخ، وعمر الشناوي، ونور إيهاب، وسوزان نجم الدين، وياسر علي ماهر، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

أحداث مسلسل الحشاشين

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية حسن الصباح الذي قرر منذ أن كان عمره ١٧ عاماً الانضمام الى المذهب الإسماعيلي وتتوالى الأحداث.