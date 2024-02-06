الليلة.. العرض الخاص لفيلم ”السيستم” بإحدى سينمات القاهرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 فبراير 2024 11:29 صباحاً - يقام اليوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير العرض الخاص لفيلم «السيستم»؛ بإحدى السينمات الكبرى بالقاهرة.

وطرحت الجهة المنتجة لفيلم السيستم بوسترات جديدة لأبطال العمل، تمهيدًا لعرضه في دور العرض المصرية، بتاريخ يوم 7 فبراير 2024.

وظهر أبطال فيلم السيستم في البوسترات الجديدة، وهم طارق لطفي، وأحمد الفيشاوي، ونسرين طافش، وبسنت شوقي.

فيلم «السيستم» هو قصة اجتماعية تدور حول شاب يعاني من عقدة تجاه السيدات الجميلات بسبب حادث في حياته، يقوم أحمد الفيشاوي بتجسيد هذا الشاب، بينما تجسد بسنت شوقي دور فتاة ناقمة على الرجال بسبب تجاربها الكثيرة والفاشلة معهم، وتتقاطع حيوات هؤلاء الشخصيات وتنمو الأحداث في إطار القصة، مما يكشف عن تفاصيل مثيرة حول علاقاتهم وكيف يتعاملون مع عقدهم وتجاربهم السابقة.

ويشارك في بطولة الفيلم؛ عدد من الفنانين منهم "أحمد الفيشاوي، طارق لطفي، بسنت شوقي، نسرين طافش، والفيلم من تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري.