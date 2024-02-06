تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الأقصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 فبراير 2024 11:29 صباحاً - أعلن السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، عن تفاصيل افتتاح الدورة الـ13 يوم الجمعة 9 فبرايرحتى يوم 15 فبراير بمعبد الأقصر بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ووفود من 34 دولة أفريقية وعدد من الدول الأوروبية.

وتبدأ فعاليات الحفل من نهر النيل حيث تتحرك الذهبيات الفرعونية النيلية بمصاحبة فرق فنون شعبية مصرية بالوفود التي ترتدي ملابسها التقليدية في عرس أفريقي نيلي إلى المعبد، حيث يستقبل أهالي وأبناء الأقصر الوفود على شاطئ النيل أمام المعبد.

وقالت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان في بيان صحفي، بأن الحفل سيبدأ بفقرة عن فلسطين من أشعار الشاعر الكبير فؤاد حداد وأداء الفنانة آية حميدة، ثم فقرة فنية عن شعار المهرجان أفريقيا كل الألوان من كلمات وألحان هيثم الخميسي وأداء ياسمين الهواري ومروان محمد وزياد رحال، ثم كلمة السيدة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة لافتتاح الدورة الثالثة عشرة، ويليها كلمات للنجم محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان، والسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، والمخرجة عزة الحسيني مديرة المهرجان.

المكرمين بالحفل

وتشمل فقرات الحفل صعود لجان تحكيم المسابقات الأربع، ومسابقة فاكتوري، وينتهي الحفل بتكريم الفنان حسن الرداد والفنانة إيمي سمير غانم والمخرج المغربي حسن بن جلون والممثلة البوركينة آيا كيتا والمنتج جابي خوري والمخرج خيري بشارة الذي تحمل الدورة اسمه.

والحفل رؤية بصرية إهداء من مهندس الديكور فوزي العوامري، وتقديم الإعلامية المغربية وفاء مراس والفنانة ياسمين الهواري، وإخراج مسرحي أحمد مختار، وإخراج تليفزيوني داليا سالم من قناة نايل سينما.

يذكر أن الدورة الثالثة عشرة من المهرجان تحمل اسم المخرج الكبير خيري بشارة، أحد مؤسسي تيار الواقعية الجديدة في السينما المصرية، وذلك لما قدمه من أفلام سينمائية روائية وتسجيلية مميزة تحمل أسلوبه الخاص في تقديم هموم وأحلام الإنسان المصري البسيط، وشكلت أعماله إضافة كبيرة وجزءا مهم من تاريخ السينما المصرية، وسيتم إصدار كتاب عنه يكتبه الناقد السينمائي عصام زكريا.

كما سيتم إهداء الدورة لاسم المخرجة السنغالية الراحلة صافي فاي، وهي أول مخرجة أفريقية قدمت أفلاما طويلة في دول جنوب الصحراء واهتمت بالمرأة والفلاحين البسطاء في السنغال في إطار سينمائي حمل جودة وتميزا كبيرين. وقد كرمها مهرجان الأقصر سابقاً، وسيصدر كتاب عنها يعده الكاتب السنغالي نجيب سانيا.