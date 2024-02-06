ريس ويذرسبون ولورا ديرن تكشفان عن حقيقة طرح موسم ثالث من BLL

القاهرة - محمد ابراهيم - يتطلع نجمات مسلسل Big Little Lies للعمل قريبا على موسم ثالث من المسلسل الناجح الذي سبق وأن حصد مجموعة مميزة من جوائزة ايمي.

ووفق ديد لاين، قالت لورا ديرن، أن إنه حتى الآن هي ونجمات المسلسل ريس ويذرسبون ونيكول كيدمان، حتى الآن في حالة ترقب لطرح المسلسل بموسمه الثالث.

مشروع جديد

وتقول الصحيفة البريطانية، أن هذا المشروع الجديد لريس ويذرسبون، ستشارك به في التمثيل، مع مشاركتها كمنتجة منفذة، لصالح منصة البث الرقمي التابعة لشركة أمازون، وهي منصة "أمازون برايم فيديو".

المشروع سيكون من إخراج المخرجة "آلين بروش مكينا"، المعروف عنها اخراجها للمسلسل الناجح Crazy Ex-Girlfriend.

وتقول الصحيفة البريطانية، أن هذا المسلسل الجديد، سيضم مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول في هوليوود، وأحداثه ستدور في اطار من الكوميديا.

مسيرة حافلة

وعبر مسسيرتها الفنية المميزة، شاركت النجمة ريس ويذرسبون في مجموعة متميزة من الأعمال التليفزيونية، كان منها الدرامي والكوميدي.

وأول عهد ريس بالتليفزيون، كان من خلال ظهورها في بطولة مسلسل "ريترن تو لونسوم دوف"، الذي طرح في عام 1993.

ومن المشاركات المميزة لريس ويذرسبون في عمل تليفزيوني، كانت من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل فريندز، الذي ظهرت به في دور شقيقة شخصية ريتشل جرين.

أيضًا شاركت ريس في بطولة وانتاج مسلسل ناجح بعنوان "بيج ليتل لايز"، الذي بثت منه مواسم من عام 2017 وحتى عام 2019.