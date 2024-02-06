نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب ضعف إيراداته.. فيلم "أنا وابن خالتي "مهدد بالسحب من السينمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم "أنا وابن خالتي "إيرادات تصل إلى مليوني و144 ألف جنيه،منذ طرحه في السينمات، وهذا جعله مُهددًا بالسحب من السينمات خلال الفترة المقبلة.

فيلم "أنا وابن خالتي"

الفيلم بطولة سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادي مهني، ميمي جمال، سارة عبد الرحمن، إسراء رخا، والمطرب علي لوكا، وضيوف الشرف إنعام سالوسة، انتصار، سليمان عيد، الإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب وسيناريو وحوار عمرو أبو زيد ومن إخراج أحمد صالح، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول المنافسة المستمرة بين اثنين من الأقارب يسعى كل منهما لإثبات أنه الأفضل.

أحداث فيلم “أنا وابن خالتي”

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، يجسد خلاله بيومي فؤاد شخصية صاحب ورشة خراطة ووالدته ميمي جمال، فيما يظهر سيد رجب بدور ابن خالة بيومي وهو رجل أعمال كان يعيش في الخارج وعاد لمصر مرة أخرى، ومع عودته تبدأ ميمي جمال بعمل مقارنه بينهما، ما يولد المفارقات الكوميدية.

فيلم "شكوى رقم 713317"



وفي سياق آخر، تعاقد الفنان سيد رجب على بطولة فيلم جديد من بطولته يحمل الفيلم اسم “شكوى رقم 713317”، ومن المقرر أن يبدأ تصويره قريبًا ويجري حاليًا التعاقدات مع باقي الأبطال.

أحدث ظهور للفنان سيد رجب



وكان الفنان سيد رجب، قد حل مؤخرًا ضيفًا على برنامج «أسرار النجوم»، مع المذيعة إنجي علي، عبر إذاعة «نجوم إف إم»، للحديث عن أحدث أعماله ومسيرته الفنية.

تصريحات سيد رجب



وقال سيد رجب عن سر تأخر شهرته: «سنة 93 عملت مشهدين في فيلم، ثم قدمت دور في مسرحية والأستاذ يوسف شاهين وخالد يوسف شاهدا المسرحية واتفقا معي على دور في فيلم (المهاجر) ولكن لم يحدث نصيب واعتذرت، ووقتها كنت مكتفيًا بأدواري المسرحية ويمكن هذا يكون سبب عدم ظهوري في الدراما والسينما بكثافة، ولكن أول ما المسرح لم يكن فيه إنتاج قوي بدأت اتجه لمحطات أخرى في مسيرتي».

وعن أبرز أعماله في موسم دراما رمضان 2024، قال سيد رجب:«سأقدم مسلسل (بيت الرفاعي) بطولة أمير كرارة وأحمد رزق وإخراج أحمد نادر جلال».



وعن دوره في فيلم «ليلة العيد»، أوضح: «الفيلم تم تصويره من نحو سنتين ولا أعرف سر تأخره حتى نزوله خلال الفترة الحالية، وهو فيلم مهم جدا ويناقش قضايا كثيرة وعامل تركيز على موضوعات قوية ومهمة لكي تكون خبطة أو جرس إنذار في وجه الناس».